https://arabic.sputniknews.com/20220616/إيران-ترد-على-التهديد-بقصف-قصر-بشار-الأسد-سنسوي-مكتب-رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-بالأرض-1063720419.html
إيران ترد على التهديد بقصف قصر بشار الأسد: سنسوي مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالأرض
إيران ترد على التهديد بقصف قصر بشار الأسد: سنسوي مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالأرض
ردت إيران، اليوم الخميس، على تهديد إسرائيل بقصف قصر الرئيس السوري بشار الأسد. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T13:54+0000
2022-06-16T13:54+0000
2022-06-16T13:54+0000
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وقال مستشار الفريق النووي الإيراني المفاوض في فيينا محمد مرندي، عبر حسابه على "تويتر"، إن "إيران بدورها ستسوّي مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالأرض".وكانت إسرائيل حذرت بشار الأسد مؤخرا من أن أحد قصوره سيصبح هدفا لقوات الجيش الإسرائيلي في غارته المقبلة على سوريا، إذا استمر في السماح لإيران بنقل أسلحة عالية الجودة إلى بلاده.وبحسب موقع "إيلاف"، فإن إسرائيل بدأت بالتحضير لعمليات في عمق سوريا، غير أن المصدر الإسرائيلي نفسه قال إن "عمليات القصف التي شهدتها البلاد في الشهر المنصرم كانت معروفة للجانب الروسي قبل ساعات فقط".وصباح الجمعة الماضي، شنت القوات الإسرائيلية عدوانا جويا استهدف جنوب العاصمة السورية دمشق.وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
إيران ترد على التهديد بقصف قصر بشار الأسد: سنسوي مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالأرض
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ردت إيران، اليوم الخميس، على تهديد إسرائيل بقصف قصر الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال مستشار الفريق النووي الإيراني المفاوض في فيينا محمد مرندي، عبر حسابه على "تويتر"، إن "إيران بدورها ستسوّي مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالأرض".
وكانت إسرائيل حذرت بشار الأسد مؤخرا من أن أحد قصوره سيصبح هدفا لقوات الجيش الإسرائيلي
في غارته المقبلة على سوريا، إذا استمر في السماح لإيران بنقل أسلحة عالية الجودة إلى بلاده.
وبحسب موقع "إيلاف"، فإن إسرائيل بدأت بالتحضير لعمليات في عمق سوريا، غير أن المصدر الإسرائيلي نفسه قال إن "عمليات القصف التي شهدتها البلاد في الشهر المنصرم كانت معروفة للجانب الروسي قبل ساعات فقط".
وصباح الجمعة الماضي، شنت القوات الإسرائيلية عدوانا جويا استهدف جنوب العاصمة السورية دمشق.
وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل
التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.