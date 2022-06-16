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إيران تضبط سفينة تحمل 90 ألف لتر من الوقود المهرب في مياهها الإقليمية... فيديو
إيران تضبط سفينة تحمل 90 ألف لتر من الوقود المهرب في مياهها الإقليمية... فيديو
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، ضبط سفينة تحمل 90 ألف لتر من الوقود المهرب قرب سواحلها. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T08:54+0000
2022-06-16T08:54+0000
أخبار إيران
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وقال رئيس قضاة هرمزجان، إن القوات الأمنية "ضبطت سفينة تحمل 90 ألف لتر من الوقود المهرب في المياه المحيطة بجزيرة كيش على السواحل الإيرانية".وكانت السلطات الإيرانية أعلنت، الشهر الماضي، احتجاز سفينة أجنبية كانت تنقل وقودا مهربا في إقليم هرمزغان في جنوب البلاد واحتجاز طاقمها.وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، أن "السفينة كانت تنقل أكثر من 550 ألف لتر من الوقود المهرب، وصادرتها السلطات الإيرانية في مياه الخليج واصطحبتها إلى المرفأ"، مشيرة إلى أن السلطات القضائية تسلمت القضية لإجراء التحقيقات الضرورية.ونقلت الوكالة، عن مسؤول قضائي غير محدد قوله: "ألقي القبض على سبعة هم أفراد الطاقم".
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أخبار إيران

إيران تضبط سفينة تحمل 90 ألف لتر من الوقود المهرب في مياهها الإقليمية... فيديو

08:54 GMT 16.06.2022
© Twitter / Gulf Timesإيران تحتجز السفينة الأمريكية
إيران تحتجز السفينة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© Twitter / Gulf Times
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أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، ضبط سفينة تحمل 90 ألف لتر من الوقود المهرب قرب سواحلها.
وقال رئيس قضاة هرمزجان، إن القوات الأمنية "ضبطت سفينة تحمل 90 ألف لتر من الوقود المهرب في المياه المحيطة بجزيرة كيش على السواحل الإيرانية".
وكانت السلطات الإيرانية أعلنت، الشهر الماضي، احتجاز سفينة أجنبية كانت تنقل وقودا مهربا في إقليم هرمزغان في جنوب البلاد واحتجاز طاقمها.
وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، أن "السفينة كانت تنقل أكثر من 550 ألف لتر من الوقود المهرب، وصادرتها السلطات الإيرانية في مياه الخليج واصطحبتها إلى المرفأ"، مشيرة إلى أن السلطات القضائية تسلمت القضية لإجراء التحقيقات الضرورية.
ونقلت الوكالة، عن مسؤول قضائي غير محدد قوله: "ألقي القبض على سبعة هم أفراد الطاقم".
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