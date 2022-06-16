https://arabic.sputniknews.com/20220616/إيران-تقرر-زيادة-نشاطها-النووي-السلمي-ردا-على-سلوك-واشنطن-غير-البناء-1063708031.html

إيران تقرر زيادة نشاطها النووي "السلمي" ردا على سلوك واشنطن "غير البناء"

إيران تقرر زيادة نشاطها النووي "السلمي" ردا على سلوك واشنطن "غير البناء"

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، إن طهران قررت زيادة نشاطها النووي "السلمي" ردا على السلوك الأمريكي "غير البناء" في الوكالة... 16.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-16T11:50+0000

2022-06-16T11:50+0000

2022-06-16T11:50+0000

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طهران- سبوتنيك. وذكرت الخارجية الإيرانية، في بيان أن عبد اللهيان أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين أنه "في مواجهة السلوك الأميركي غير البناء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قمنا بعمل مقابل وهو زيادة النشاط النووي السلمي لإيران في إطار قانون البرلمان الإيراني".وأضاف: "بينما يستمر تبادل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران عبر ممثل الاتحاد الأوروبي، جاء البيت الأبيض فجأة بموضوع إصدار قرار في الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، منوها بأن "هدف الولايات المتحدة من طرح القرار في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدنا هو الحصول على تنازلات سياسية منا على طاولة المفاوضات".وتبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا قرارا بشأن "تعاون إيران غير الكافي" مع المنظمة الدولية، مشيرا إلى أن طهران لم تقدم إيضاحات كافية بشأن العثور على آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع غير معلن عنها.من جانبها، دانت إيران قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية معتبرة إياه متسرعا وغير متوازن، ومحذرة من أنه سيقود إلى إضعاف عملية التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.في أعقاب ذلك، أعلنت الحكومة الإيرانية فصل بعض كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إحدى المنشآت النووية الإيرانية، مشيرة إلى أن تلك الكاميرات لا تدخل ضمن تعهد طهران في اتفاق الضمانات الموقّع مؤخرا مع الوكالة.بالمقابل ردت واشنطن بأن عودتها للامتثال المتبادل مع إيران للاتفاق النووي تتوقف على تخلي طهران عن مطالبها التي "تتجاوز" خطة العمل الشاملة المشتركة، في إشارة محتملة إلى مطالبة طهران برفع الحرس الثوري من قائمة أمريكية للمنظمات الإرهابية.وتأتي التطورات في وقت يهيمن الجمود على المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.واستضافت فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع في 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى [الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا]، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في أيار/مايو 2018.وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

https://arabic.sputniknews.com/20220616/إيران-لن-نسمح-للصهاينة-بتمرير-مخطط-الـإيرانوفوبيا-1063703558.html

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