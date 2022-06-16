https://arabic.sputniknews.com/20220616/إيلون-ماسك-يكشف-عمن-سيرشحه-في-الانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-2024-1063731338.html

إيلون ماسك يكشف عمن سيرشحه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024‏

إيلون ماسك يكشف عمن سيرشحه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024‏

كشف الملياردير، إيلون ماسك، عن الشخص الذي سيمنحه صوته لمنصب الرئيس الأمريكي، في ‏الانتخابات المقررة في عام 2024.‏ 16.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-16T15:35+0000

2022-06-16T15:35+0000

2022-06-16T15:35+0000

إيلون ماسك

مجتمع

الولايات المتحدة الأمريكية

منوعات

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وقال ماسك في تغريدة له على موقع "تويتر" إنه من المرجح أن يصوت لحاكم ولاية فلوريدا الأمريكية، رون ديسانتيس، الجمهوري، لمنصب الرئيس في عام 2024.وجاءت إجابة إيلون ماسك في وقت مبكر من صباح أمس الأربعاء على "تويتر"عندما سئل عن من "يميل" للتصويت له لمنصب الرئيس، فأجاب: ديسانتيس.وأدلى ماسك بالإجابة بعد أن سئل عما إذا كان سيصوت لشخص يتبع للحزب الجمهوري لمنصب الرئيس، فقال إن ذلك سيتم تحديده.وأضاف ماسك أنه دعم المرشح الديمقراطي، أندرو يانغ، في انتخابات 2020، لكنه يعتقد أن رون ديسانتيس "لديه فرصة أفضل للفوز" في الانتخابات الرئاسية المقبلة.من جانبه، علّق حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، على ترشيح إيلون ماسك له لمنصب الرئيس الأمريكي، في انتخابات 2024.وقال ديسانتيس في تصريحات للصحفيين، والذي يشاع أنه يفكر في خوض المنافسة على منصب الرئيس الأمريكي أنه يرحب بتلقيه الدعم من الأمريكيين الأفارقة، في إشارة إلى أن ماسك أبيض ومن بريتوريا في جنوب أفريقيا.

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إيلون ماسك, مجتمع, الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات