https://arabic.sputniknews.com/20220616/إيلون-ماسك-يكشف-عمن-سيرشحه-في-الانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-2024-1063731338.html
إيلون ماسك يكشف عمن سيرشحه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
إيلون ماسك يكشف عمن سيرشحه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
كشف الملياردير، إيلون ماسك، عن الشخص الذي سيمنحه صوته لمنصب الرئيس الأمريكي، في الانتخابات المقررة في عام 2024. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T15:35+0000
2022-06-16T15:35+0000
2022-06-16T15:35+0000
إيلون ماسك
مجتمع
الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات
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وقال ماسك في تغريدة له على موقع "تويتر" إنه من المرجح أن يصوت لحاكم ولاية فلوريدا الأمريكية، رون ديسانتيس، الجمهوري، لمنصب الرئيس في عام 2024.وجاءت إجابة إيلون ماسك في وقت مبكر من صباح أمس الأربعاء على "تويتر"عندما سئل عن من "يميل" للتصويت له لمنصب الرئيس، فأجاب: ديسانتيس.وأدلى ماسك بالإجابة بعد أن سئل عما إذا كان سيصوت لشخص يتبع للحزب الجمهوري لمنصب الرئيس، فقال إن ذلك سيتم تحديده.وأضاف ماسك أنه دعم المرشح الديمقراطي، أندرو يانغ، في انتخابات 2020، لكنه يعتقد أن رون ديسانتيس "لديه فرصة أفضل للفوز" في الانتخابات الرئاسية المقبلة.من جانبه، علّق حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، على ترشيح إيلون ماسك له لمنصب الرئيس الأمريكي، في انتخابات 2024.وقال ديسانتيس في تصريحات للصحفيين، والذي يشاع أنه يفكر في خوض المنافسة على منصب الرئيس الأمريكي أنه يرحب بتلقيه الدعم من الأمريكيين الأفارقة، في إشارة إلى أن ماسك أبيض ومن بريتوريا في جنوب أفريقيا.
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إيلون ماسك, مجتمع, الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات
إيلون ماسك يكشف عمن سيرشحه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
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كشف الملياردير، إيلون ماسك، عن الشخص الذي سيمنحه صوته لمنصب الرئيس الأمريكي، في الانتخابات المقررة في عام 2024.
وقال ماسك في تغريدة له على موقع "تويتر" إنه من المرجح أن يصوت لحاكم ولاية فلوريدا الأمريكية، رون ديسانتيس، الجمهوري، لمنصب الرئيس في عام 2024.
وجاءت إجابة إيلون ماسك في وقت مبكر من صباح أمس الأربعاء على "تويتر"عندما سئل عن من "يميل" للتصويت له لمنصب الرئيس، فأجاب: ديسانتيس.
وأدلى ماسك بالإجابة بعد أن سئل عما إذا كان سيصوت لشخص يتبع للحزب الجمهوري لمنصب الرئيس، فقال إن ذلك سيتم تحديده.
وأضاف ماسك أنه دعم المرشح الديمقراطي، أندرو يانغ، في انتخابات 2020، لكنه يعتقد أن رون ديسانتيس "لديه فرصة أفضل للفوز" في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
من جانبه، علّق حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، على ترشيح إيلون ماسك له لمنصب الرئيس الأمريكي، في انتخابات 2024.
وقال ديسانتيس في تصريحات للصحفيين
، والذي يشاع أنه يفكر في خوض المنافسة على منصب الرئيس الأمريكي أنه يرحب بتلقيه الدعم من الأمريكيين الأفارقة، في إشارة إلى أن ماسك أبيض ومن بريتوريا في جنوب أفريقيا.