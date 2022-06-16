https://arabic.sputniknews.com/20220616/اتهامات-روسية-للناتو-بتعطيل-الحوار-مع-أوكرانيا-موسكو-تطالب-بإيضاح-أسباب-ضرب-مطار-دمشق-1063729190.html

اتهامات روسية للناتو بتعطيل الحوار مع أوكرانيا.. موسكو تطالب بإيضاح أسباب ضرب مطار دمشق

اتهامات روسية للناتو بتعطيل الحوار مع أوكرانيا.. موسكو تطالب بإيضاح أسباب ضرب مطار دمشق

أكدت موسكو على أن الإجراءات الأمريكية والبريطانية بتزويد الجانب الأوكراني بالسلاح أدت إلى تقويض الحوار بين روسيا وأوكرانيا. 16.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-16T15:12+0000

2022-06-16T15:12+0000

2022-06-16T15:13+0000

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عالم سبوتنيك

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اتهامات روسية للناتو بتعطيل الحوار مع أوكرانيا.. موسكو تطالب بإيضاح أسباب ضرب مطار دمشق اتهامات روسية للناتو بتعطيل الحوار مع أوكرانيا.. موسكو تطالب بإيضاح أسباب ضرب مطار دمشق

على خلفية تزويد كييف بالسلاح.. اتهامات روسية لحلف الناتو بتعطيل الحوار مع أوكرانياوقال سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، في اجتماع لكبار ممثلي دول بريكس المسؤولين عن القضايا الأمنية، إن روسيا مهتمة بالتوصل إلى اتفاقيات سياسية ودبلوماسية في أقرب وقت، ما يسمح بوقف الأعمال العدائية، إلا أن تجميد المفاوضات من جانب كييف والذي جاء نتيجة الأعمال المدمرة للولايات المتحدة وبريطانيا وحلفائهما أدى إلى إنهاء الحوار الروسي الأوكراني.ولفت إلى أن موسكو حاولت مرارا تحذير دول الناتو من تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وتشجيع "المشاعر العسكرية النازية المعادية لروسيا لدى نظام كييف"، ودعم تطلعاتها للانضمام إلى الحلف.وأوضح أن "الغرب يريد تدمير الاقتصاد الأوكراني لكي يقدموا فائض إنتاجهم لهذا البلد، وبنفس الوقت إثبات أنهم يستطيعون تقديم المعونات لأوكرانيا، وجعلها تابعة للغرب، وهو الأمر الذي تدركه روسيا وتعمل بخط ثابت باتجاه تحرير أوكرانيا من هذه العلاقة مع أوروبا".وحول الحوار الروسي مع الجانب الأوكراني، أوضح الشريقي، أن "زيلينيسكي مسيطر عليه من جانب الغرب والولايات المتحدة الأمريكية ولا يعمل لصالح الشعب الأوكراني، الذي يريد إيقاف الحرب والحوار مع روسيا".موسكو تبلغ سفير إسرائيل بعدم قناعتها بتبرير الغارة الجوية على مطار دمشق وتطالب بتوضيحات إضافيةأعرب نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، عن قلق موسكو من الغارة الجوية على مطار دمشق الدولي، مشيرا إلى أن التبرير الذي ورد من الجانب الإسرائيلي غير مقنع.وفي بيان للخارجية بعد لقاء المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، مع السفير الإسرائيلي في موسكو، ألكسندر بن تسفي، فإن الضربة الجوية التي شنتها القوات الجوية الإسرائيلية في العاشر من يونيو الجاري على مطار دمشق المدني، أدت إلى تضرر مدرج ومعدات ومباني ملاحية وإلحاق أضرار بالحركة الجوية المدنية الدولية. وأشار إلى أنه بسبب الأضرار تعطلت عملية إيصال الإمدادات الإنسانية التي تقوم بها خدمات الطيران التابعة للأمم المتحدة إلى ملايين السوريين.وقال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، رائد المصري، إن "الموقف الروسي من أعمال إسرائيل على الأراضي السورية في مكانه، حيث تحاول إسرائيل العبث في منطقة أصبحت تتسم بالفوضى، خاصة بعد الفراغ الذي تركته أمريكا في المنطقة، وبالتالي فإن إسرائيل تحاول إعادة تموضعها، حيث تحاول قيادة عدة تحالفات من أجل تثبيت قدمها في شرق المتوسط وتعويض الغاز الأوروبي".وشدد المصري، على أن موقف روسيا في هذا التوقيت له دلالات كبيرة خاصة بعد التمادي الإسرائيلي في الاعتداء على الأراضي السورية، خصوصا وأن سوريا حليف أساسي لروسيا، معربا عن اعتقاده بأن الغارات الإسرائيلية لن تتكرر بنفس الطريقة، وأن موسكو لن تسمح بذلك حيث وضعت كل ثقلها في سوريا ومنعت اسقاطها وحافظت على وحدة أراضيها.توقعات إسرائيلية عن بحث الرئيس الأمريكي خلال زيارته للمنطقة ملف العلاقات بين الرياض وتل أبيبيتوقع وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، بأن تشهد زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للسعودية، بحث ملف العلاقة بين الرياض وتل أبيب خاصة أن الزيارة تشمل إسرائيل والمملكة.وبيّن لابيد في مؤتمر صحفي، أن زيارة بايدن للرياض أولا له دلالات رمزية بالزيارة والعلاقات، موضحا أنه لن تكون هناك قفزة معقولة بالعلاقات مع الرياض، ولكن من خلال العلاقات الصغيرة سينطلق السلام المرجو مع عدد أكثر من دول المنطقة.ويرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية، جمال الشلبي، أن "قضية التطبيع بين السعودية وإسرائيل ليست بهذه السهولة، بسبب دورها في العالم الإسلامي".وأضاف أن "التحول في العلاقات الإسرائيلية السعودية يعتمد على انتقال السلطة في السعودية"، مشيرا إلى أن "كل المقدمات والارهاصات الحالية تساهم مستقبلا في تطبيع العلاقات بين البلدين، عقب تولي الأمير محمد بن سلمان للحكم، وهذا يتطلب بعض الوقت".وأوضح الشلبي، أن "إيران كلمة حق يراد بها باطل في العلاقات العربية الإسرائيلية، وهي محاولة لتبرير التقارب الإسرائيلي الخليجي، بالرغم من أن دول الخليج لديها قواعد وتحالفات عسكرية، وليست بحاجة لإسرائيل للدفاع عنها".يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج عالم سبوتنيك

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