https://arabic.sputniknews.com/20220616/الأمن-المصري-يعلن-القبض-على-صاحب-مهرجان-المسجد-1063702953.html
الأمن المصري يعلن القبض على صاحب "مهرجان المسجد"
الأمن المصري يعلن القبض على صاحب "مهرجان المسجد"
أعلنت السلطات الأمنية المصرية القبض على صاحب مقطع الفيديو المعروف بـ "مهرجان المسجد". 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T10:55+0000
2022-06-16T10:55+0000
2022-06-16T10:55+0000
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ووفقا لموقع مصراوي فإن وزارة الداخلية المصرية أكدت القبض على الشخص الذي ظهر في مقطع تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يغني داخل أحد المساجد.وكان المقطع الذي تم تداوله يظهر أحد الأشخاص وهو يغني داخل مسجد، تتم فيه أعمال صيانة وترميم، ويقوم ببعض الحركات الاستعراضية "بصورة ساخرة".وأوضحت أن السلطات المختصة في وزارة الداخلية المصرية تمكنت من تحديد هويته، مؤكدة أنه "نقاش" (عامل دهانات) مقيم في إحدى محافظات الدلتا المصرية، حيث حرر له محضر بالواقعة وتمت إحالته إلى النيابة العامة.
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أخبار مصر الآن
الأمن المصري يعلن القبض على صاحب "مهرجان المسجد"
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أعلنت السلطات الأمنية المصرية القبض على صاحب مقطع الفيديو المعروف بـ "مهرجان المسجد".
ووفقا لموقع مصراوي
فإن وزارة الداخلية المصرية أكدت القبض على الشخص الذي ظهر في مقطع تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يغني داخل أحد المساجد.
وكان المقطع الذي تم تداوله يظهر أحد الأشخاص وهو يغني داخل مسجد، تتم فيه أعمال صيانة وترميم، ويقوم ببعض الحركات الاستعراضية "بصورة ساخرة".
وأوضحت أن السلطات المختصة في وزارة الداخلية المصرية
تمكنت من تحديد هويته، مؤكدة أنه "نقاش" (عامل دهانات) مقيم في إحدى محافظات الدلتا المصرية، حيث حرر له محضر بالواقعة وتمت إحالته إلى النيابة العامة.