عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220616/البيت-الأبيض-يوضح-هل-يسأل-بايدن-عن-مكان-جثة-خاشقجي-أثناء-زيارته-للسعودية-1063738867.html
البيت الأبيض يوضح... هل يسأل بايدن عن مكان جثة خاشقجي أثناء زيارته للسعودية
البيت الأبيض يوضح... هل يسأل بايدن عن مكان جثة خاشقجي أثناء زيارته للسعودية
ردت المتحدثة باسم للبيت الأبيض، كارين جان بيير، على سؤال وجه لها حول إذا كان في نية الرئيس الأمريكي جو بايدن فتح قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي مع ولي... 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T17:30+0000
2022-06-16T17:30+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية
جو بايدن
تقرير خاشقجي
ولي العهد محمد بن سلمان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1062680452_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a1900aa4a39386061dc7d5756d07cc98.jpg
وحسب شبكة "CNN"، وجه صحفي سؤالا للمتحدثة جاء نصه كالتالي: "قالت خطيبة جمال خاشقجي السابقة خديجة جنكيز إنها كانت محبطة للغاية من خطط الرئيس بايدن للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".وأشار الصحفي إلى رسالة جنكيز إلى بايدن، والتي قالت فيها: "إذا كان عليك تقديم النفط على المبادئ والقيم، فهل يمكنك على الأقل أن تسأل، أين جسد جمال؟ ماذا حدث لقتله؟". أجابت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "كما تعلمون، مجرد سماع ذلك إنه أمر محزن".وأضافت "عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان، فإن الرئيس مباشر (صريح) وهذا ليس شيئا يخشى التحدث عنه". وواصلت "لا أستطيع أن أقرأ الآن أو أضع جدول الأعمال أو ما سيجري بالمحادثات لكن يمكنني أن أؤكد لكم أنه عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان، فهذا شيء يمثل أولوية للرئيس".وكان البيت الأبيض قد أعلن، الاثنين الماضي، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيزور إسرائيل والضفة الغربية والسعودية في الفترة من 13 إلى 16 يوليو/تموز المقبل.يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد رفعت في فبراير/ شباط الماضي، السرية عن تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول العام 2018.وقالت: "وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد محمد بن سلمان على عملية في إسطنبول في تركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي"، مشيرة إلى أن ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي تهديدا للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته.وردت السعودية على التقرير الأمريكي، بالقول إنها ترفضه "رفضا قاطعا"، واعتبرت أن التقرير "تضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها"، مؤكدة استنكار السعودية لجريمة مقتل جمال خاشقجي.
https://arabic.sputniknews.com/20220604/خديجة-جنكيز-تعلق-على-اللقاء-المحتمل-بين-جو-بايدن-ومحمد-بن-سلمان-1063069519.html
الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1062680452_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_21dea5ca07fb3647b88386fac0b4cd90.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, جو بايدن, تقرير خاشقجي, ولي العهد محمد بن سلمان

البيت الأبيض يوضح... هل يسأل بايدن عن مكان جثة خاشقجي أثناء زيارته للسعودية

17:30 GMT 16.06.2022
© AFP 2022 / Stefani Reynoldsحادثة إطلاق النار في مدرسة أوفالدي في ولاية تكساس، الولايات المتحدة 24 مايو 2022
حادثة إطلاق النار في مدرسة أوفالدي في ولاية تكساس، الولايات المتحدة 24 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© AFP 2022 / Stefani Reynolds
تابعنا عبرTelegram
ردت المتحدثة باسم للبيت الأبيض، كارين جان بيير، على سؤال وجه لها حول إذا كان في نية الرئيس الأمريكي جو بايدن فتح قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال زيارته المرتقبة للمملكة.
وحسب شبكة "CNN"، وجه صحفي سؤالا للمتحدثة جاء نصه كالتالي: "قالت خطيبة جمال خاشقجي السابقة خديجة جنكيز إنها كانت محبطة للغاية من خطط الرئيس بايدن للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".
وأشار الصحفي إلى رسالة جنكيز إلى بايدن، والتي قالت فيها: "إذا كان عليك تقديم النفط على المبادئ والقيم، فهل يمكنك على الأقل أن تسأل، أين جسد جمال؟ ماذا حدث لقتله؟".

وتابع الصحفي: "هل يطرح الرئيس بايدن هذه الأسئلة على ولي العهد؟".

أجابت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "كما تعلمون، مجرد سماع ذلك إنه أمر محزن".
وأضافت "عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان، فإن الرئيس مباشر (صريح) وهذا ليس شيئا يخشى التحدث عنه".
وواصلت "لا أستطيع أن أقرأ الآن أو أضع جدول الأعمال أو ما سيجري بالمحادثات لكن يمكنني أن أؤكد لكم أنه عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان، فهذا شيء يمثل أولوية للرئيس".
خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، خلال حفل لإحياء ذكرى الصحفي خاشقجي في واشنطن، 2 نوفمبر /تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
خديجة جنكيز تعلق على اللقاء المحتمل بين جو بايدن ومحمد بن سلمان
4 يونيو, 10:38 GMT
وكان البيت الأبيض قد أعلن، الاثنين الماضي، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيزور إسرائيل والضفة الغربية والسعودية في الفترة من 13 إلى 16 يوليو/تموز المقبل.
يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد رفعت في فبراير/ شباط الماضي، السرية عن تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول العام 2018.
وقالت: "وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد محمد بن سلمان على عملية في إسطنبول في تركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي"، مشيرة إلى أن ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي تهديدا للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته.
وردت السعودية على التقرير الأمريكي، بالقول إنها ترفضه "رفضا قاطعا"، واعتبرت أن التقرير "تضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها"، مؤكدة استنكار السعودية لجريمة مقتل جمال خاشقجي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР фиксирует последствия обстрела в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала