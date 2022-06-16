https://arabic.sputniknews.com/20220616/الجيش-الروسي-يدخل-المنطقة-الصناعية-في-سيفيرودونيتسك-برفقة-قوات-لوغانسك-1063721315.html
الجيش الروسي يدخل المنطقة الصناعية في سيفيرودونيتسك برفقة قوات لوغانسك
الجيش الروسي يدخل المنطقة الصناعية في سيفيرودونيتسك برفقة قوات لوغانسك
قال أندريه ماروتشكو، الضابط في قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، إن قوات بلاده دخلت برفقة الجيش الروسي إلى المنطقة الصناعية في سيفيرودونيتسك. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T14:04+0000
2022-06-16T14:04+0000
2022-06-16T14:04+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأضاف: "وحداتنا، جنبا إلى جنب مع الوحدات الروسية، حصلت بالفعل على موطئ قدم في "برومكا" (المنطقة الصناعية) وأطلقت عملية خاصة فيها. بدأنا بالفعل في التحرك ببطء عبر المنطقة الصناعية وتنظيفها".وفقا لسلطات جمهورية لوغانسك، هناك ما يصل إلى ألف مسلح من القوميين الأوكرانيين المتطرفين على أراضي المصنع.المعارك من أجل سيفيرودونيتسك مستمرة منذ بداية شهر مايو/أيار. في الأسبوع الماضي، أعلن وزير الدفاع سيرغي شويغو التحرير الكامل للمناطق السكنية في المدينة.تسيطر التشكيلات المسلحة الأوكرانية على أراضي المصنع الكيميائي، ووفقا لوزارة الدفاع، تحتجز مئات المدنيين هناك.هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/قوات-لوغانسك-الإخلاء-من-مصنع-أزوت-أصبح-مستحيلا-الآن-بسبب-قصف-القوات-الأوكرانية-1063629834.html
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روسيا
الجيش الروسي يدخل المنطقة الصناعية في سيفيرودونيتسك برفقة قوات لوغانسك
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قال أندريه ماروتشكو، الضابط في قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، إن قوات بلاده دخلت برفقة الجيش الروسي إلى المنطقة الصناعية في سيفيرودونيتسك.
وأضاف: "وحداتنا، جنبا إلى جنب مع الوحدات الروسية، حصلت بالفعل على موطئ قدم في "برومكا" (المنطقة الصناعية) وأطلقت عملية خاصة فيها. بدأنا بالفعل في التحرك ببطء عبر المنطقة الصناعية وتنظيفها".
وفقا لسلطات جمهورية لوغانسك، هناك ما يصل إلى ألف مسلح من القوميين الأوكرانيين المتطرفين على أراضي المصنع.
المعارك من أجل سيفيرودونيتسك مستمرة منذ بداية شهر مايو/أيار. في الأسبوع الماضي، أعلن وزير الدفاع سيرغي شويغو التحرير الكامل للمناطق السكنية في المدينة.
تسيطر التشكيلات المسلحة الأوكرانية على أراضي المصنع الكيميائي، ووفقا لوزارة الدفاع، تحتجز مئات المدنيين هناك.
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.