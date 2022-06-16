عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220616/الحريري-عن-الحكم-بالسجن-المؤبد-ضد-عضوين-من-حزب-الله-بتهمة-قتل-والده-التاريخ-لن-يرحم-1063732063.html
الحريري عن الحكم بالسجن المؤبد ضد عضوين من ‌‏"حزب الله" بتهمة قتل والده: التاريخ لن ‏يرحم
الحريري عن الحكم بالسجن المؤبد ضد عضوين من ‌‏"حزب الله" بتهمة قتل والده: التاريخ لن ‏يرحم
علق رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، سعد الحريري، على الحكم الذي أصدرته المحكمة الدولية ‏الخاصة بلبنان، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد بحق عضوين اثنين من "حزب... 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T15:52+0000
2022-06-16T15:52+0000
العالم العربي
سعد الحريري
لبنان
أخبار حزب الله
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/1048616968_0:0:2937:1653_1920x0_80_0_0_f2eb7172d49d70e02d9d97e2ea23ba43.jpg
وقال الحريري في تغريدات على "تويتر"، إنه "بعد إدانة سليم عياش بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، فرضت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية بالإجماع عقوبة السجن المؤبّد على عنصرين آخرين من "#حزب الله"، هما حسن مرعي وحسين عنيسي".وتابع مشيرا إلى أن "العقوبة هي الأشد المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد المعتمدة في المحكمة، لكنها الأوضح لجهة إدانة "حزب الله" كجهة مسؤولة عن تنظيم الجريمة وتنفيذها والجهة التي لا يمكن أن تتهرّب من مسؤولية تسليم المدانين وتنفيذ العقوبة بحقهم. فالتاريخ لن يرحم".وأصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم الخميس، حكما بالسجن المؤبد بحق عضوين اثنين من "حزب الله"، لإدانتهما بالاشتراك في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري في فبراير 2005.وقالت المحكمة، في بيان لها: "حكمت دائرة الاستئناف بالإجماع على، حسن مرعي وحسين عنيسي (من حزب الله) بالسجن المؤبد، وهي أقسى عقوبة متاحة بموجب النظام الأساسي والقواعد، عن كل من الجرائم الخمس التي أدينا بها وأمرت بدمج هاتين العقوبتين".وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قضت بالسجن مدى الحياة بحق سليم عياش، الذي يشتبه بانتمائه إلى حزب الله. وأدين عياش بالمشاركة في اغتيال رفيق الحريري، وبرأت ثلاثة متهمين آخرين ينتمون إلى "حزب الله" وكانوا يحاكمون غيابيا.كان رفيق الحريري رئيسا لوزراء لبنان قبل استقالته في أكتوبر/تشرين الأول 2004.وقُتل في فبراير 2005 عندما فجّر انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات أثناء مرور موكبه المدرّع. وخلّف الاعتداء 22 قتيلاً و226 جريحاً.
https://arabic.sputniknews.com/20220214/سعد-الحريري-يزور-ضريح-والده-في-صمت-وسط-تشديدات-أمنية-صور-وفيديو-1058539435.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/1048616968_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_eb61d6d31901f6c4ec5821ac0f75fbaf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, سعد الحريري, لبنان, أخبار حزب الله

الحريري عن الحكم بالسجن المؤبد ضد عضوين من ‌‏"حزب الله" بتهمة قتل والده: التاريخ لن ‏يرحم

15:52 GMT 16.06.2022
© AP Photo / Hassan Ammarرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، بيروت، لبنان 7 أبري ل2021
رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، بيروت، لبنان 7 أبري ل2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، بيروت، لبنان 7 أبري ل2021
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبرTelegram
علق رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، سعد الحريري، على الحكم الذي أصدرته المحكمة الدولية ‏الخاصة بلبنان، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد بحق عضوين اثنين من "حزب ‏الله"، لإدانتهما بالاشتراك في اغتيال والده، رفيق الحريري، في فبراير/ ‏شباط 2005‏‎.‎
وقال الحريري في تغريدات على "تويتر"، إنه "بعد إدانة سليم عياش بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، فرضت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية بالإجماع عقوبة السجن المؤبّد على عنصرين آخرين من "#حزب الله"، هما حسن مرعي وحسين عنيسي".
وتابع مشيرا إلى أن "العقوبة هي الأشد المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد المعتمدة في المحكمة، لكنها الأوضح لجهة إدانة "حزب الله" كجهة مسؤولة عن تنظيم الجريمة وتنفيذها والجهة التي لا يمكن أن تتهرّب من مسؤولية تسليم المدانين وتنفيذ العقوبة بحقهم. فالتاريخ لن يرحم".
وأصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم الخميس، حكما بالسجن المؤبد بحق عضوين اثنين من "حزب الله"، لإدانتهما بالاشتراك في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري في فبراير 2005.
رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري، وبهية الحريري، شقيقة رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري يصلون على قبره، خلال الذكرى الـ17 لاغتياله ، في وسط بيروت، لبنان، 14 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
سعد الحريري يزور ضريح والده في صمت وسط تشديدات أمنية... صور وفيديو
14 فبراير, 12:19 GMT
وقالت المحكمة، في بيان لها: "حكمت دائرة الاستئناف بالإجماع على، حسن مرعي وحسين عنيسي (من حزب الله) بالسجن المؤبد، وهي أقسى عقوبة متاحة بموجب النظام الأساسي والقواعد، عن كل من الجرائم الخمس التي أدينا بها وأمرت بدمج هاتين العقوبتين".
وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قضت بالسجن مدى الحياة بحق سليم عياش، الذي يشتبه بانتمائه إلى حزب الله. وأدين عياش بالمشاركة في اغتيال رفيق الحريري، وبرأت ثلاثة متهمين آخرين ينتمون إلى "حزب الله" وكانوا يحاكمون غيابيا.
كان رفيق الحريري رئيسا لوزراء لبنان قبل استقالته في أكتوبر/تشرين الأول 2004.
وقُتل في فبراير 2005 عندما فجّر انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات أثناء مرور موكبه المدرّع. وخلّف الاعتداء 22 قتيلاً و226 جريحاً.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР фиксирует последствия обстрела в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала