https://arabic.sputniknews.com/20220616/الحكومة-المصرية-تلغي-جميع-القيود-على-دخول-المصريين-أو-الأجانب-1063732565.html
الحكومة المصرية تلغي جميع القيود على دخول المصريين أو الأجانب
الحكومة المصرية تلغي جميع القيود على دخول المصريين أو الأجانب
قررت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، إلغاء جميع القيود المقررة على دخول المصريين، أو الأجانب إلى جمهورية مصر العربية. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T15:56+0000
2022-06-16T15:56+0000
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مصر
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وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، بأنه تم إلغاء جميع القيود المقررة على دخول المصريين، أو الأجانب إلى مصر، والواردة في المادة السابعة من قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية رقم 1 لسنة 2021، وذلك في إطار متابعة الحالة الوبائية داخليا وخارجيا، بحسب صحيفة "اليوم السابع".جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.وخلال الاجتماع عرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد محليا وعالميا، والموقف التنفيذي للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا.وكشف الوزير أنه تم تقديم نحو 86.6 مليون جرعة للمواطنين من مختلف أنواع اللقاحات، كما تم تقديم 4.5 مليون جرعة تنشيطية، ويتوافر أرصدة حالية من اللقاحات تقدر بنحو 57.5 مليون جرعة لاستكمال تقديم التطعيمات.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/الحكومة-المصرية-ترجئ-زيادة-أسعار-الكهرباء-لمدة-ستة-أشهر-1063645044.html
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الحكومة المصرية تلغي جميع القيود على دخول المصريين أو الأجانب
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قررت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، إلغاء جميع القيود المقررة على دخول المصريين، أو الأجانب إلى جمهورية مصر العربية.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، بأنه تم إلغاء جميع القيود المقررة على دخول المصريين، أو الأجانب إلى مصر، والواردة في المادة السابعة من قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية رقم 1 لسنة 2021، وذلك في إطار متابعة الحالة الوبائية داخليا وخارجيا، بحسب صحيفة "اليوم السابع".
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وخلال الاجتماع عرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد محليا وعالميا، والموقف التنفيذي للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا
.
وكشف الوزير أنه تم تقديم نحو 86.6 مليون جرعة للمواطنين من مختلف أنواع اللقاحات، كما تم تقديم 4.5 مليون جرعة تنشيطية، ويتوافر أرصدة حالية من اللقاحات تقدر بنحو 57.5 مليون جرعة لاستكمال تقديم التطعيمات.