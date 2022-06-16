عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220616/الحكومة-المصرية-تلغي-جميع-القيود-على-دخول-المصريين-أو-الأجانب-1063732565.html
الحكومة المصرية تلغي جميع القيود على دخول المصريين أو الأجانب
الحكومة المصرية تلغي جميع القيود على دخول المصريين أو الأجانب
قررت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، إلغاء جميع القيود المقررة على دخول المصريين، أو الأجانب إلى جمهورية مصر العربية. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T15:56+0000
2022-06-16T15:56+0000
مصر
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104586/57/1045865771_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8472049a007c81c2925ecb112db48209.jpg
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، بأنه تم إلغاء جميع القيود المقررة على دخول المصريين، أو الأجانب إلى مصر، والواردة في المادة السابعة من قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية رقم 1 لسنة 2021، وذلك في إطار متابعة الحالة الوبائية داخليا وخارجيا، بحسب صحيفة "اليوم السابع".جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.وخلال الاجتماع عرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد محليا وعالميا، والموقف التنفيذي للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا.وكشف الوزير أنه تم تقديم نحو 86.6 مليون جرعة للمواطنين من مختلف أنواع اللقاحات، كما تم تقديم 4.5 مليون جرعة تنشيطية، ويتوافر أرصدة حالية من اللقاحات تقدر بنحو 57.5 مليون جرعة لاستكمال تقديم التطعيمات.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/الحكومة-المصرية-ترجئ-زيادة-أسعار-الكهرباء-لمدة-ستة-أشهر-1063645044.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104586/57/1045865771_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_da96fcff753cd5aea279e8841b7c4e42.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن

الحكومة المصرية تلغي جميع القيود على دخول المصريين أو الأجانب

15:56 GMT 16.06.2022
© Photo / Ministry of Civil Aviationمطار القاهرة يستعد لاستئناف الرحلات
مطار القاهرة يستعد لاستئناف الرحلات - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© Photo / Ministry of Civil Aviation
تابعنا عبرTelegram
قررت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، إلغاء جميع القيود المقررة على دخول المصريين، أو الأجانب إلى جمهورية مصر العربية.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، بأنه تم إلغاء جميع القيود المقررة على دخول المصريين، أو الأجانب إلى مصر، والواردة في المادة السابعة من قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية رقم 1 لسنة 2021، وذلك في إطار متابعة الحالة الوبائية داخليا وخارجيا، بحسب صحيفة "اليوم السابع".
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
الحكومة المصرية ترجئ زيادة أسعار الكهرباء لمدة ستة أشهر
أمس, 12:30 GMT
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وخلال الاجتماع عرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد محليا وعالميا، والموقف التنفيذي للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وكشف الوزير أنه تم تقديم نحو 86.6 مليون جرعة للمواطنين من مختلف أنواع اللقاحات، كما تم تقديم 4.5 مليون جرعة تنشيطية، ويتوافر أرصدة حالية من اللقاحات تقدر بنحو 57.5 مليون جرعة لاستكمال تقديم التطعيمات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР фиксирует последствия обстрела в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала