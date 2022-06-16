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سوسان: معاناة السوريين وقضية أزمة الغذاء غير مرتبطة بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220616/الخارجية-الروسية-أحكام-محكمة-دونيتسك-على-مرتزقة-من-بريطانيا-والمغرب-هي-إشارة-للبقية-1063692209.html
الخارجية الروسية: أحكام محكمة دونيتسك على مرتزقة من بريطانيا والمغرب هي إشارة للبقية
الخارجية الروسية: أحكام محكمة دونيتسك على مرتزقة من بريطانيا والمغرب هي إشارة للبقية
قالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعليقا على الأحكام الصادرة في جمهورية دونيتسك على المرتزقة من بريطانيا والمغرب، إن هذه إشارة... 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T09:17+0000
2022-06-16T09:17+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأكدت زاخاروفا أن هذه الإشارة مفادها "إما أن يصبحوا ضحايا للأعمال العدائية، أو سيكون هناك حكم قضائي".وأضافت: "كما تعلمون بالفعل، أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك تقديم المرتزقة للمحاكمة، تلقى الثلاثة عقوبة الإعدام وفقا للقوانين المحلية".وتابعت: "يبدو لي أن هذه مجرد إشارة لجميع المرتزقة الآخرين من جميع البلدان الأخرى، إذا كانوا متقبلين لأي إشارات، إما أنهم سيصبحون ببساطة ضحايا للأعمال العدائية، أو سيكون هناك حكم قضائي في حقهم".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/الخارجية-الروسية-تعلق-إصدار-التأشيرات-الإلكترونية-للأجانب-1063583724.html
https://arabic.sputniknews.com/20220616/الخارجية-الروسية-واشنطن-لا-تتواصل-معنا-بشأن-المرتزقة-الأمريكيين-المعتقلين-لدينا-1063680335.html
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الخارجية الروسية: أحكام محكمة دونيتسك على مرتزقة من بريطانيا والمغرب هي إشارة للبقية

09:17 GMT 16.06.2022
© Sputnik . wasim sulimanوزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© Sputnik . wasim suliman
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قالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعليقا على الأحكام الصادرة في جمهورية دونيتسك على المرتزقة من بريطانيا والمغرب، إن هذه إشارة لبقية المسلحين.
وأكدت زاخاروفا أن هذه الإشارة مفادها "إما أن يصبحوا ضحايا للأعمال العدائية، أو سيكون هناك حكم قضائي".
وأضافت: "كما تعلمون بالفعل، أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك تقديم المرتزقة للمحاكمة، تلقى الثلاثة عقوبة الإعدام وفقا للقوانين المحلية".
وتابعت: "يبدو لي أن هذه مجرد إشارة لجميع المرتزقة الآخرين من جميع البلدان الأخرى، إذا كانوا متقبلين لأي إشارات، إما أنهم سيصبحون ببساطة ضحايا للأعمال العدائية، أو سيكون هناك حكم قضائي في حقهم".
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14 يونيو, 13:52 GMT
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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