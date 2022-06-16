https://arabic.sputniknews.com/20220616/الخارجية-الروسية-واشنطن-لا-تتواصل-معنا-بشأن-المرتزقة-الأمريكيين-المعتقلين-لدينا-1063680335.html

الخارجية الروسية: واشنطن لا تتواصل معنا بشأن المرتزقة الأمريكيين المعتقلين لدينا

الخارجية الروسية: واشنطن لا تتواصل معنا بشأن المرتزقة الأمريكيين المعتقلين لدينا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الولايات المتحدة لم تتواصل مع موسكو بشأن المرتزقة الأمريكيين الذين تم اعتقالهم في ضواحي منطقة... 16.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-16T06:15+0000

2022-06-16T06:15+0000

2022-06-16T06:15+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

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وجاءت تصريحات زاخاروفا خلال مقابلة مع برنامج "Soloviev Live" قالت فيها: " الولايات المتحدة لم تتواصل بعد مع وزارة الخارجية الروسية بشأن اعتقال اثنين من المرتزقة الأمريكيين في ضواحي خاركوف".وتابعت قائلة: "ليس لدي معلومات عن اتصالات وأتحقق منها كل يوم، حيث نقوم بنشر جميع المعلومات حول مصير المرتزقة المحتجزين أو المحكوم عليهم".وقالت وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية دونيتسك الشعبية ناتاليا نيكونوروفا، في وقت سابق من اليوم السبت، إن بريطانيا والمغرب لديهما فرصة إرسال محامين للدفاع عن مواطني الدولتين.وأكد روبن ووكر، نائب وزير الدفاع في المملكة المتحدة، أمس الجمعة، أن حكومة المملكة المتحدة ستستخدم جميع القنوات الدبلوماسية الممكنة لحل وضع المرتزقين البريطانيين الاثنين، شون بينر وأيدن أسلين المدانين في جمهورية دونيتسك الشعبية.من جانبها أدانت الحكومة البريطانية، الحكم الصادر عن القضاء في جمهورية دونيتسك الشعبية، بإعدامهما بعد أن قاتلا إلى جانب القوات الأوكرانية.وأصدرت المحكمة العليا بجمهورية دونيتسك الشعبية، في وقت سابق، حكما بالإعدام على بريطانيين وآخر مغربي يحمل اسم إبراهيم سعدون، وذلك بعد اعترافهم بأنهم مذنبين بشكل جزئي.يذكر أن المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أعلنت يوم الأربعاء الماضي، أن شركات عسكرية خاصة من الولايات المتحدة وبريطانيا تشارك في اختيار المرتزقة وإرسالهم إلى أوكرانيا.هذا وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.

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روسيا