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الخطوط الجوية القطرية تسجل أرباحا قياسية رغم الجائحة
الخطوط الجوية القطرية تسجل أرباحا قياسية رغم الجائحة
سجلت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الخميس، أرباحا قياسية بلغت 1.54 مليار دولار للسنة المالية 2021-2022، وذلك بفضل استراتيجية ناجحة انتهجتها الشركة خلال جائحة... 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T12:49+0000
2022-06-16T12:49+0000
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ونقلت "فرانس برس" عن شركة الطيران المملوكة للدولة إن نتيجة أرباحها جاءت "أعلى بنسبة 200 في المائة من أعلى ربح تاريخي سنوي لها" بعدما بلغ إجمالي دخل الشركة 14.4 مليار دولار.وقالت الخطوط الجوية القطرية إنها "واصلت التركيز على احتياجات العملاء وفرص السوق المتطورة، فضلا عن كفاءة والتزام موظفيها في جميع أنحاء العالم".واختتمت الشركة بيانها قائلة إن "هذا الربح ليس فقط رقما قياسيا لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، ولكنه أيضا رقم قياسي بين جميع شركات الطيران الأخرى التي نشرت نتائجها المالية لهذا العام المالي في جميع أنحاء العالم".
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العالم العربي

الخطوط الجوية القطرية تسجل أرباحا قياسية رغم الجائحة

12:49 GMT 16.06.2022
CC BY-SA 2.0 / Aero Icarus / Qatar Airways Airbus A330-200طائرة طائرة الخطوط الجوية القطرية
طائرة طائرة الخطوط الجوية القطرية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
CC BY-SA 2.0 / Aero Icarus / Qatar Airways Airbus A330-200
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سجلت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الخميس، أرباحا قياسية بلغت 1.54 مليار دولار للسنة المالية 2021-2022، وذلك بفضل استراتيجية ناجحة انتهجتها الشركة خلال جائحة فيروس كورونا.
ونقلت "فرانس برس" عن شركة الطيران المملوكة للدولة إن نتيجة أرباحها جاءت "أعلى بنسبة 200 في المائة من أعلى ربح تاريخي سنوي لها" بعدما بلغ إجمالي دخل الشركة 14.4 مليار دولار.
وأضافت الشركة أن حجم الإيرادات جاء "أعلى بشكل ملحوظ بنسبة 2 في المائة عن العام المالي 2019-2020"، وتابعت الشركة في بيانها "في أصعب فترة على الإطلاق في صناعة الطيران العالمية، تعزو الشركة نتائجها الإيجابية إلى مرونتها واستراتيجيتها الناجحة".
وقالت الخطوط الجوية القطرية إنها "واصلت التركيز على احتياجات العملاء وفرص السوق المتطورة، فضلا عن كفاءة والتزام موظفيها في جميع أنحاء العالم".
واختتمت الشركة بيانها قائلة إن "هذا الربح ليس فقط رقما قياسيا لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، ولكنه أيضا رقم قياسي بين جميع شركات الطيران الأخرى التي نشرت نتائجها المالية لهذا العام المالي في جميع أنحاء العالم".
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