https://arabic.sputniknews.com/20220616/الداخلية-الروسية-تطالب-الأجانب-الذين-تجاوزوا-مدة-إقامتهم-بمغادرة-البلاد-قبل-17-أغسطس-1063721167.html
الداخلية الروسية تطالب الأجانب الذين تجاوزوا مدة إقامتهم بمغادرة البلاد قبل 17 أغسطس
الداخلية الروسية تطالب الأجانب الذين تجاوزوا مدة إقامتهم بمغادرة البلاد قبل 17 أغسطس
طالبت وزارة الداخلية الروسية الأجانب الذين تجاوزوا مدة إقامتهم في البلاد، بالمغادرة قبل الـ 17 من أغسطس/ آب المقبل. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T14:01+0000
2022-06-16T14:01+0000
2022-06-16T14:01+0000
روسيا
إقامة دائمة
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موسكو- سبوتنيك. وحسب بيان لها قالت وزارة الداخلية الروسية اليوم الخميس، إن الأجانب الذين ليس لديهم تصاريح إقامة وعمل والذين يقيمون في روسيا منذ بداية وباء كورونا يجب أن يغادروا البلاد قبل الـ 17 من أغسطس.وأوضح البيان أن "هذا يعني أن مواطني هذه الدول الذين لم يحصلوا خلال إقامتهم المؤقتة في روسيا على تصاريح إقامة وعمل يجب عليهم مغادرة البلاد قبل 17 أغسطس".وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار الرفع التدريجي للقيود المؤقتة على اتصالات النقل، فإن قائمة هذه الدول ستكون عرضة للتغيير.وكان الدخول والخروج من روسيا في خضم جائحة كورونا، محدودًا نظرًا لخطر تفاقم الوضع، لكن وفي الـ20 من مايو/ أيار الماضي، رفعت الحكومة الروسية القيود المفروضة على النقل مع أبخازيا وبيلاروسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية وكازاخستان والصين وجمهورية لوغانسك الشعبية ومنغوليا وأوكرانيا وأوسيتيا الجنوبية.
https://arabic.sputniknews.com/20220404/مشروع-قرار-يسمح-للأجانب-المؤهلين-تأهيلا-عاليا-الحصول-على-تصريح-إقامة-في-روسيا-1060835761.html
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روسيا, إقامة دائمة
الداخلية الروسية تطالب الأجانب الذين تجاوزوا مدة إقامتهم بمغادرة البلاد قبل 17 أغسطس
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طالبت وزارة الداخلية الروسية الأجانب الذين تجاوزوا مدة إقامتهم في البلاد، بالمغادرة قبل الـ 17 من أغسطس/ آب المقبل.
موسكو- سبوتنيك. وحسب بيان لها قالت وزارة الداخلية الروسية اليوم الخميس، إن الأجانب الذين ليس لديهم تصاريح إقامة وعمل والذين يقيمون في روسيا منذ بداية وباء كورونا يجب أن يغادروا
البلاد قبل الـ 17 من أغسطس.
وأوضح البيان أن "هذا يعني أن مواطني هذه الدول الذين لم يحصلوا خلال إقامتهم المؤقتة في روسيا على تصاريح إقامة وعمل يجب عليهم مغادرة البلاد قبل 17 أغسطس".
بالإضافة إلى هؤلاء، يُطلب أيضًا من مواطني أرمينيا وقيرغيزستان بدون تصاريح مغادرة البلاد في موعد أقصاه الـ3 من سبتمبر/ أيلول، وفقا لبيان الداخلية الروسية.
وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار الرفع التدريجي للقيود المؤقتة على اتصالات النقل، فإن قائمة هذه الدول ستكون عرضة للتغيير.
يأتي ذلك فيما أوضحت الوزارة أن اللاجئين من أوكرانيا ودونباس غير مدرجين في تلك القائمة.
وكان الدخول والخروج من روسيا في خضم جائحة كورونا، محدودًا نظرًا لخطر تفاقم الوضع، لكن وفي الـ20 من مايو/ أيار الماضي، رفعت الحكومة الروسية القيود المفروضة على النقل مع أبخازيا وبيلاروسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية وكازاخستان والصين وجمهورية لوغانسك الشعبية ومنغوليا وأوكرانيا وأوسيتيا الجنوبية.