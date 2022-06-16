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الداخلية المصرية تكشف حقيقة اختطاف ابنة شقيق الفنانة بدرية طلبة
الداخلية المصرية تكشف حقيقة اختطاف ابنة شقيق الفنانة بدرية طلبة
كشفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، حقيقة اختطاف ابنة شقيق الفنانة بدرية طلبة. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T11:34+0000
2022-06-16T11:34+0000
2022-06-16T11:34+0000
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وقالت الداخلية في بيان لها، نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، إنه "عقب رصد تداول منشور لإحدى الفنانات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" زعمت خلاله تعرض كريمة شقيقها للخطف، بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات".وأضافت الداخلية أن "حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه عقب خروج كريمة شقيقها صحبة والدتها للتسوق وشراء بعض المستلزمات ونتيجة لارتفاع درجة الحرارة شعرت بحالة إعياء.. ولدى علم الفنانة المذكورة بالأمر قامت بكتابة المنشور المشار إليه دون التحقق من الواقعة".وأشارت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة.يذكر أن الفنانة بدرية طلبة، كانت قد كتبت منشورا، أمس الأربعاء، عبر "فيسبوك"، ذكرت فيه أن ابنة شقيقها تعرضت لمحاولة اختطاف بالتخدير قبل أن تعود وتحذف المنشور.
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الداخلية المصرية تكشف حقيقة اختطاف ابنة شقيق الفنانة بدرية طلبة
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كشفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، حقيقة اختطاف ابنة شقيق الفنانة بدرية طلبة.
وقالت الداخلية في بيان لها، نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، إنه "عقب رصد تداول منشور لإحدى الفنانات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" زعمت خلاله تعرض كريمة شقيقها للخطف، بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات".
وأضافت الداخلية أن "حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه عقب خروج كريمة شقيقها صحبة والدتها للتسوق وشراء بعض المستلزمات ونتيجة لارتفاع درجة الحرارة شعرت بحالة إعياء.. ولدى علم الفنانة المذكورة بالأمر قامت بكتابة المنشور المشار إليه دون التحقق من الواقعة".
وأشارت وزارة الداخلية
أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة.
يذكر أن الفنانة بدرية طلبة، كانت قد كتبت منشورا، أمس الأربعاء، عبر "فيسبوك"، ذكرت فيه أن ابنة شقيقها تعرضت لمحاولة اختطاف بالتخدير قبل أن تعود وتحذف المنشور.