https://arabic.sputniknews.com/20220616/الدفاع-الروسية-الدول-الغربية-تتسبب-في-تهديد-اللاجئين-السوريين-لهوية-الدولة-اللبنانية--1063706063.html
الدفاع الروسية: الدول الغربية تتسبب في تهديد اللاجئين السوريين لهوية الدولة اللبنانية
الدفاع الروسية: الدول الغربية تتسبب في تهديد اللاجئين السوريين لهوية الدولة اللبنانية
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، الدول الغربية تتسبب في تهديد اللاجئين السوريين لهوية الدولة اللبنانية. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T11:28+0000
2022-06-16T11:28+0000
2022-06-16T11:28+0000
روسيا
العالم العربي
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جاء ذلك في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا، وقال رئيس المقر ميخائيل ميزينتسيف: "إن عدم رغبة الدول الغربية في الانضمام إلى المبادرة الروسية السورية لإعادة المواطنين السوريين إلى ديارهم قد أدى بالفعل إلى أزمة واسعة النطاق في لبنان. من الواضح أن وجود عدد كبير من اللاجئين السوريين في الدولة اللبنانية، وهناك أكثر من 1.4 مليون اليوم، ليس عبئا اقتصاديا فحسب، بل يمثل أيضا تحديا لهوية الدولة اللبنانية ".ووفقا له، فإن السياسة الغربية لاستيعاب السوريين تؤدي إلى عواقب وخيمة على الديموغرافيا اللبنانية.وأشار الجنرال إلى أن السلطات السورية "تستند فقط على الاعتبارات الإنسانية" وتعمل باستمرار على تبسيط إجراءات عودة اللاجئين من لبنان، "على وجه الخصوص، في 15 مايو 2022، أنشأت وزارة الداخلية السورية معبرا حدوديا إضافيا على الحدود مع لبنان".
https://arabic.sputniknews.com/20220430/لبنان-لم-نعد-قادرين-على-تحمل-ملف-اللاجئين-السوريين-1061752909.html
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روسيا, العالم العربي
الدفاع الروسية: الدول الغربية تتسبب في تهديد اللاجئين السوريين لهوية الدولة اللبنانية
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أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، الدول الغربية تتسبب في تهديد اللاجئين السوريين لهوية الدولة اللبنانية.
جاء ذلك في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا، وقال رئيس المقر ميخائيل ميزينتسيف: "إن عدم رغبة الدول الغربية في الانضمام إلى المبادرة الروسية السورية لإعادة المواطنين السوريين إلى ديارهم قد أدى بالفعل إلى أزمة واسعة النطاق في لبنان. من الواضح أن وجود عدد كبير من اللاجئين السوريين في الدولة اللبنانية، وهناك أكثر من 1.4 مليون اليوم، ليس عبئا اقتصاديا فحسب، بل يمثل أيضا تحديا لهوية الدولة اللبنانية ".
ووفقا له، فإن السياسة الغربية لاستيعاب السوريين تؤدي إلى عواقب وخيمة على الديموغرافيا اللبنانية.
وأشار الجنرال إلى أن السلطات السورية "تستند فقط على الاعتبارات الإنسانية" وتعمل باستمرار على تبسيط إجراءات عودة اللاجئين من لبنان، "على وجه الخصوص، في 15 مايو 2022، أنشأت وزارة الداخلية السورية معبرا حدوديا إضافيا على الحدود مع لبنان".