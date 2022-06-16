https://arabic.sputniknews.com/20220616/السفير-الأمريكي-المرشح-يقول-إن-من-الأولويات-مساعدة-السعودية-في-الدفاع-عن-أراضيها-وردع-إيران-1063737966.html

السفير الأمريكي "المرشح" يقول إن من الأولويات مساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها وردع إيران

السفير الأمريكي "المرشح" يقول إن من الأولويات مساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها وردع إيران

قال مايكل راتني، مرشح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لمنصب السفير الأمريكي لدى المملكة العربية ‏السعودية، اليوم الخميس، إن هناك "الكثير على المحك" في العلاقة بين... 16.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-16T17:10+0000

2022-06-16T17:10+0000

2022-06-16T17:10+0000

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وشدد راتني خلال جلسة استماعه أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أنه ملتزم بشراكة أمريكية سعودية قوية ومستدامة، مضيفا أن إمدادات الطاقة ستكون جزءا كبيرا من محادثاته مع الحكومة السعودية.وقال: "إمدادات الطاقة وتشجيع سياسة طاقة سعودية تتماشى مع أولويات أمريكا سيكونان محور تركيز رئيسي لمناقشاتي مع الحكومة السعودية".وتعهد أنه إذا تم تأكيد اختياره كسفير واشنطن لدى السعودية، فإنه "سيكون ملتزما بشراكة أمريكية سعودية قوية ومستدامة، تعمل على تعزيز المصالح الأمريكية، وتعكس القيم الأمريكية"، وفق قوله.وأضاف أنه بموجب منصبه المرشح له سيشجع مشروع التحديث في المملكة العربية السعودية، كما سيبني على التعاون "الحيوي" لمكافحة الإرهاب.وتابع أن "إنهاء الحرب في اليمن وتعميق الانخراط في حقوق الإنسان سيكونان من الأولويات أيضا لديه".وأوضح أنه يريد المساعدة في تعزيز الدفاعات السعودية من خلال التعاون الأمني ​​والتدريب، "ما يدل على الالتزام الأمريكي الدائم لشركائنا وحلفائنا وقيمنا"، وفق قوله.كما أشار مايكل راتني إن "الداعمين الرئيسيين للجماعة اليمنية، إيران، يشكلون تهديدا كبيرا لمصالح الولايات المتحدة والسعودية، ويجب أن نعمل مع شركائنا السعوديين لمواجهة التهديدات الإيرانية لتدفقات الطاقة العالمية، والاستقرار الإقليمي، وحياة مواطنينا الأمريكيين في المنطقة".وأشاد راتني بالمملكة العربية السعودية لمساعدتها في التوصل إلى هدنة في اليمن، لافتا إلى أن "هذه الهدنة لم تكن لتتحقق لولا دعم السعودية"، وأضاف أنه سيتطلع إلى تحويل الهدنة إلى قرار دائم.وتأتي جلسة الاستماع إلى مايكل راتني، المرشح لمنصب سفير واشنطن في المملكة العربية السعودية، بعد إعلان البيت الأبيض عن قيام الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بزيارة إلى السعودية خلال الشهر المقبل، ضمن أول جولة له في الشرق الأوسط منذ توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني عام 2021.ويشغل مايكل راتني في الوقت الحالي منصب نائب مدير معهد الخدمة الخارجية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.وراتني هو عضو محترف في السلك الدبلوماسي الأمريكي، وشغل سابقا منصب القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية في القدس، ومبعوثا خاصا لأمريكا لسوريا.وكان البيت الأبيض أعلن في شهر أبريل/نيسان الماضي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم ترشيح مايكل راتني سفيرا ‏للولايات المتحدة لدى المملكة العربية السعودية.‏

https://arabic.sputniknews.com/20220614/بينها-ردع-إيران-وأزمة-الطاقة-البيت-الأبيض-يكشف-ملفات-يفتحها-بايدن-في-السعودية-1063581337.html

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