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السودان... نزوح أكثر من 15 ألف شخص جراء الصراع القبلي جنوب كردفان
السودان... نزوح أكثر من 15 ألف شخص جراء الصراع القبلي جنوب كردفان
رصد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوشا" نزوح أكثر من 15 ألف شخص بسبب الصراع القبلي في أبوجبيهة بولاية جنوب كردفان السودانية الأسبوع الماضي، والذي تسبب... 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T08:42+0000
2022-06-16T08:42+0000
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وقال المكتب في تقرير له إن "فريقا مشتركا ضم عدداً من الجهات المحلية توصل إلى تضرر أكثر من 18 ألف شخص جراء الصراع، نزح منهم أكثر من 15 ألف"، بحسب ما نقل موقع "راديو دبنقا" المستقل السوداني.ويبلغ عدد سكان محلية أبو جبيهة نحو 211 ألف شخصا، بينهم 106 ألاف يحتاجون إلى مساعدات إنسانية ويعاني حوالي 19600 شخص في أبو جبيهة من أزمة كبيرة في الأمن الغذائي بين أكتوبر 2021 وفبراير من العام الجاري.وأشار التقرير الصادر عن المكتب الأممي إلى رصد "حرق 406 منازل خلال الصراع"، محذرا من وجود ذخائر غير متفجرة في مناطق الصراع.وأكد التقرير أن "الاحتياجات الرئيسية للمتضررين تتمثل في الغذاء والإيواء والمواد غير الغذائية والمياه بجانب الصرف الصحي وخدمات الصحة والتغذية ومعدات النظافة، والدعم النفسي والاجتماعي والحماية".
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السودان... نزوح أكثر من 15 ألف شخص جراء الصراع القبلي جنوب كردفان

08:42 GMT 16.06.2022
© Sputnik . Aleksandr Grashenkov
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رصد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوشا" نزوح أكثر من 15 ألف شخص بسبب الصراع القبلي في أبوجبيهة بولاية جنوب كردفان السودانية الأسبوع الماضي، والذي تسبب في مقتل 19 شخصا.
وقال المكتب في تقرير له إن "فريقا مشتركا ضم عدداً من الجهات المحلية توصل إلى تضرر أكثر من 18 ألف شخص جراء الصراع، نزح منهم أكثر من 15 ألف"، بحسب ما نقل موقع "راديو دبنقا" المستقل السوداني.
ويبلغ عدد سكان محلية أبو جبيهة نحو 211 ألف شخصا، بينهم 106 ألاف يحتاجون إلى مساعدات إنسانية ويعاني حوالي 19600 شخص في أبو جبيهة من أزمة كبيرة في الأمن الغذائي بين أكتوبر 2021 وفبراير من العام الجاري.
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وأشار التقرير الصادر عن المكتب الأممي إلى رصد "حرق 406 منازل خلال الصراع"، محذرا من وجود ذخائر غير متفجرة في مناطق الصراع.
وأكد التقرير أن "الاحتياجات الرئيسية للمتضررين تتمثل في الغذاء والإيواء والمواد غير الغذائية والمياه بجانب الصرف الصحي وخدمات الصحة والتغذية ومعدات النظافة، والدعم النفسي والاجتماعي والحماية".
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