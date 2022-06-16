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https://arabic.sputniknews.com/20220616/السيسي-إذا-أردنا-تغيير-وجه-القارة-الأفريقية-فالبداية-تكون-من-البنية-الأساسية-1063700670.html
السيسي: إذا أردنا تغيير وجه القارة الأفريقية فالبداية تكون من البنية الأساسية
السيسي: إذا أردنا تغيير وجه القارة الأفريقية فالبداية تكون من البنية الأساسية
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إنه لا يوجد من هو مستعد لمنح قروض للدول الإفريقية لبناء بنية أساسية قارية. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T10:42+0000
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وأضاف السيسي، خلال فعاليات الاجتماعات السنوية الـ29 للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد: "إذا أردنا تغيير وجه القارة الإفريقية فالبداية تكون من البنية الأساسية"، بحسب موقع "بوابة الأهرام".وأشار الرئيس المصري، إلى أنه "لا يوجد من هو مستعد لمنح قروض للدول الإفريقية لبناء بنية أساسية قارية".وشدد السيسي على أن "أفريقيا تمتلك أكبر نمو سكاني وأكبر حجم من الشباب، فلا يوجد طرق تسهل التنقل بين القارة الأفريقية وبعضها".يشار إلى أن الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، لهذا العام، تنطلق بعنوان "تحقيق إمكانات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في حقبة ما بعد "كوفيد-19" والاستفادة من قوة الشباب".
https://arabic.sputniknews.com/20220616/رئيس-البنك-المركزي-المصري-الأحداث-العالمية-أثقلت-كاهل-الدول-الأفريقية-1063697053.html
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السيسي: إذا أردنا تغيير وجه القارة الأفريقية فالبداية تكون من البنية الأساسية

10:42 GMT 16.06.2022
© AFP 2022 / ATTILA KISBENEDEKالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© AFP 2022 / ATTILA KISBENEDEK
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إنه لا يوجد من هو مستعد لمنح قروض للدول الإفريقية لبناء بنية أساسية قارية.
وأضاف السيسي، خلال فعاليات الاجتماعات السنوية الـ29 للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد: "إذا أردنا تغيير وجه القارة الإفريقية فالبداية تكون من البنية الأساسية"، بحسب موقع "بوابة الأهرام".
البنك المركزي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
رئيس البنك المركزي المصري: الأحداث العالمية أثقلت كاهل الدول الأفريقية
09:47 GMT
وأشار الرئيس المصري، إلى أنه "لا يوجد من هو مستعد لمنح قروض للدول الإفريقية لبناء بنية أساسية قارية".
وشدد السيسي على أن "أفريقيا تمتلك أكبر نمو سكاني وأكبر حجم من الشباب، فلا يوجد طرق تسهل التنقل بين القارة الأفريقية وبعضها".
يشار إلى أن الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، لهذا العام، تنطلق بعنوان "تحقيق إمكانات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في حقبة ما بعد "كوفيد-19" والاستفادة من قوة الشباب".
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