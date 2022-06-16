https://arabic.sputniknews.com/20220616/السيسي-لو-ربنا-أعطاني-مش-هسيب-دولة-غير-لما-أساعدها-فيديو-1063705947.html
السيسي: لو ربنا أعطاني مش هسيب دولة غير لما أساعدها.. فيديو
السيسي: لو ربنا أعطاني مش هسيب دولة غير لما أساعدها.. فيديو
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه في حال أًصبحت لدى مصر قادرة ستعمل على مساعدة باقي الدول المحتاجة. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T11:28+0000
2022-06-16T11:28+0000
2022-06-16T11:28+0000
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وأوضح السيسي في مداخلة له أثناء مشاركته فعاليات الاجتماعات السنوية لعام 2022 للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، اليوم الخميس، أن "الطموحات والآمال تتطلب أيضًا قدرة تنفيذ الدول على هذه المتطلبات".وأضاف:وتابع: "أنا بحلم لإفريقيا لأنهم ناس يستحقون أن يعيشوا فى مكان تاني غير المكان الموجودين فيه وبقول: يارب لو أعطتنى مش هسيب دولة إلا لما أساعدها والله والله لأن أفريقيا لن تعبر إللي هيا فيه غير لما قلوبنا تبقى على قلب بعض".وتشارك أكثر من 3 آلاف شخصية مصرفية وحكومية ودولية رفيعة المستوى في الاجتماعات السنوية الـ 29 لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي (أفركسيم بنك)، والتي ينظمها البنك المركزي المصري بالتعاون مع لأفركسيم بنك بالعاصمة الإدارية، بحضور محافظي البنوك المركزية ورؤساء الحكومات والوزراء الأفارقة، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والبنك وصندوق النقد الدوليين بجانب ممثلي البنوك والهيئات والخبراء الدوليين.
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السيسي: لو ربنا أعطاني مش هسيب دولة غير لما أساعدها.. فيديو
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه في حال أًصبحت لدى مصر قادرة ستعمل على مساعدة باقي الدول المحتاجة.
وأوضح السيسي في مداخلة له أثناء مشاركته فعاليات الاجتماعات السنوية لعام 2022 للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، اليوم الخميس، أن "الطموحات والآمال تتطلب أيضًا قدرة تنفيذ الدول على هذه المتطلبات".
"التكامل ليس إرادة سياسية ولكنه فهم لقدراتنا المشتركة والتكامل مع دول الجوار".
وتابع: "أنا بحلم لإفريقيا لأنهم ناس يستحقون أن يعيشوا فى مكان تاني غير المكان الموجودين فيه وبقول: يارب لو أعطتنى مش هسيب دولة إلا لما أساعدها والله والله لأن أفريقيا لن تعبر إللي هيا فيه غير لما قلوبنا تبقى على قلب بعض".
وتشارك أكثر من 3 آلاف شخصية مصرفية وحكومية ودولية رفيعة المستوى في الاجتماعات السنوية الـ 29 لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي (أفركسيم بنك)، والتي ينظمها البنك المركزي المصري بالتعاون مع لأفركسيم بنك بالعاصمة الإدارية، بحضور محافظي البنوك المركزية ورؤساء الحكومات والوزراء الأفارقة، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والبنك وصندوق النقد الدوليين بجانب ممثلي البنوك والهيئات والخبراء الدوليين.