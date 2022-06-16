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العاهل البحريني يتلقى برقية من نظيره الأردني
العاهل البحريني يتلقى برقية من نظيره الأردني
تلقى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية شكر جوابية من نظيره الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T11:02+0000
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وبحسب صحيفة الأيام البحرينية، جاءت برقية العاهل الأردني "رداً على برقية التهنئة التي بعث بها ملك البحرين لنظيره الأردني بمناسبة ذكرى عيد جلوس عبد الله الثاني على عرش المملكة الأردنية".وسبق وهنأ ملك البحرين نظيره الأردني بجلوسه على عرش الأردن، والذي يوافق التاسع من شهر يونيو من كل عام، وهو ذات اليوم الذي وافق عام 1999 اختيار الملك عبد الله الثاني خلفا لوالده الملك حسين بن طلال.ويعتبر يوم 9 يونيو من وقتها أحد الأعياد الوطنية في الأردن ويحتفل به الشعب الأردني.
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار الأردن

العاهل البحريني يتلقى برقية من نظيره الأردني

11:02 GMT 16.06.2022
© AP Photo / Evan Vucciملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© AP Photo / Evan Vucci
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تلقى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية شكر جوابية من نظيره الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.
وبحسب صحيفة الأيام البحرينية، جاءت برقية العاهل الأردني "رداً على برقية التهنئة التي بعث بها ملك البحرين لنظيره الأردني بمناسبة ذكرى عيد جلوس عبد الله الثاني على عرش المملكة الأردنية".
وسبق وهنأ ملك البحرين نظيره الأردني بجلوسه على عرش الأردن، والذي يوافق التاسع من شهر يونيو من كل عام، وهو ذات اليوم الذي وافق عام 1999 اختيار الملك عبد الله الثاني خلفا لوالده الملك حسين بن طلال.
ويعتبر يوم 9 يونيو من وقتها أحد الأعياد الوطنية في الأردن ويحتفل به الشعب الأردني.
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