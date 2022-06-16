https://arabic.sputniknews.com/20220616/العاهل-البحريني-يتلقى-برقية-من-نظيره-الأردني-1063703899.html
العاهل البحريني يتلقى برقية من نظيره الأردني
العاهل البحريني يتلقى برقية من نظيره الأردني
تلقى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية شكر جوابية من نظيره الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T11:02+0000
2022-06-16T11:02+0000
2022-06-16T11:02+0000
العالم العربي
أخبار العالم العربي
أخبار الأردن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103061/94/1030619495_0:0:4992:2808_1920x0_80_0_0_7e7bf60a636cfe3d1847ab6335c9f86d.jpg
وبحسب صحيفة الأيام البحرينية، جاءت برقية العاهل الأردني "رداً على برقية التهنئة التي بعث بها ملك البحرين لنظيره الأردني بمناسبة ذكرى عيد جلوس عبد الله الثاني على عرش المملكة الأردنية".وسبق وهنأ ملك البحرين نظيره الأردني بجلوسه على عرش الأردن، والذي يوافق التاسع من شهر يونيو من كل عام، وهو ذات اليوم الذي وافق عام 1999 اختيار الملك عبد الله الثاني خلفا لوالده الملك حسين بن طلال.ويعتبر يوم 9 يونيو من وقتها أحد الأعياد الوطنية في الأردن ويحتفل به الشعب الأردني.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103061/94/1030619495_555:0:4992:3328_1920x0_80_0_0_6424c7a61b0bbdb79c85ebe2385e4315.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار الأردن
العاهل البحريني يتلقى برقية من نظيره الأردني
تابعنا عبر
تلقى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية شكر جوابية من نظيره الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.
وبحسب صحيفة الأيام البحرينية
، جاءت برقية العاهل الأردني "رداً على برقية التهنئة التي بعث بها ملك البحرين لنظيره الأردني بمناسبة ذكرى عيد جلوس عبد الله الثاني على عرش المملكة الأردنية".
وسبق وهنأ ملك البحرين نظيره الأردني بجلوسه على عرش الأردن، والذي يوافق التاسع من شهر يونيو من كل عام، وهو ذات اليوم الذي وافق عام 1999 اختيار الملك عبد الله الثاني خلفا لوالده الملك حسين بن طلال.
ويعتبر يوم 9 يونيو من وقتها أحد الأعياد الوطنية في الأردن ويحتفل به الشعب الأردني.