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https://arabic.sputniknews.com/20220616/العراق-وزارة-البيئة-تدعو-لوضع-استراتيجية-وطنية-لمكافحة-التصحر-1063748300.html
العراق.. وزارة البيئة تدعو لوضع استراتيجية وطنية لمكافحة التصحر
العراق.. وزارة البيئة تدعو لوضع استراتيجية وطنية لمكافحة التصحر
دعت وزارة البيئة في العراق، اليوم الخميس، إلى وضع استراتيجية وطنية مدعومة بميزانية سنوية لمكافحة التغير المناخي وظاهرة التصحر في البلاد. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T21:16+0000
2022-06-16T21:16+0000
أخبار العراق اليوم
التصحر
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن وزير البيئة جاسم الفلاحي أن التغير المناخي وتأثيراته السلبية على العراق واضحة للعيان.وأشار إلى أن تقارير الأمم المتحدة تؤكد أن العراق واحد من أكثر خمسة دول في العالم تأثرا بالتغير المناخي.كما لفت إلى أن البلاد تواجه ندرة غير مسبوقة في معدلات الأمطار وفي الإيرادات المائية، ما يؤدي لزيادة معدلات التصحر وقلة الأراضي الخصبة.وأوضح أن العراق يفقد بشكل سنوي 100 ألف دونم جراء التصحر والزحف الصحراوي.واعتبر الأمر الأخطر هو تصاعد وتيرة الكثبان الرملية في مناطق كانت تتميز بأنها خصبة وواعدة في عملية الزراعة وتأمين مخرجات الأمن الغذائي للبلد.
https://arabic.sputniknews.com/20220605/العراق-يعلق-على-إمكانية-الاستعانة-بمياه-الخليج-لمعالجة-التصحر-1063108516.html
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أخبار العراق اليوم, التصحر

العراق.. وزارة البيئة تدعو لوضع استراتيجية وطنية لمكافحة التصحر

21:16 GMT 16.06.2022
© AFP 2022 / Joaquin Sarmientoالتصحر في كولومبيا
التصحر في كولومبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© AFP 2022 / Joaquin Sarmiento
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دعت وزارة البيئة في العراق، اليوم الخميس، إلى وضع استراتيجية وطنية مدعومة بميزانية سنوية لمكافحة التغير المناخي وظاهرة التصحر في البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن وزير البيئة جاسم الفلاحي أن التغير المناخي وتأثيراته السلبية على العراق واضحة للعيان.
رحلة البحث عن ضحايا ابتلعهم نهر دجلة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
العراق يعلق على إمكانية الاستعانة بمياه الخليج لمعالجة التصحر
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وأشار إلى أن تقارير الأمم المتحدة تؤكد أن العراق واحد من أكثر خمسة دول في العالم تأثرا بالتغير المناخي.
كما لفت إلى أن البلاد تواجه ندرة غير مسبوقة في معدلات الأمطار وفي الإيرادات المائية، ما يؤدي لزيادة معدلات التصحر وقلة الأراضي الخصبة.
وأوضح أن العراق يفقد بشكل سنوي 100 ألف دونم جراء التصحر والزحف الصحراوي.
واعتبر الأمر الأخطر هو تصاعد وتيرة الكثبان الرملية في مناطق كانت تتميز بأنها خصبة وواعدة في عملية الزراعة وتأمين مخرجات الأمن الغذائي للبلد.
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