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https://arabic.sputniknews.com/20220616/الفيضانات-تغلق-مصنعا-لحليب-الأطفال-بالولايات-المتحدة-1063746152.html
الفيضانات تغلق مصنعا لحليب الأطفال بالولايات المتحدة
الفيضانات تغلق مصنعا لحليب الأطفال بالولايات المتحدة
قررت شركة "أبوت نيوتريشن" إغلاق مصنع إنتاج حليب الأطفال، مرة أخرى، وهذه المرة بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T20:23+0000
2022-06-16T20:23+0000
حليب الأطفال
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يأتي ذلك بعد أقل من أسبوعين من إعادة افتتاحه للتخفيف من النقص الحاد في المنتج بالولايات المتحدة، بحسب "أسوشيتدبرس".وأغلق المصنع الكائن في ميشيغان والذي كان قد استأنف انتاجه في 4 يونيو/ حزيران، مرة أخرى هذا الأسبوع حتى تتمكن الشركة من تقييم الأضرار التي سببتها الأمطار.وقالت شركة "أبوت" في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الليلة الماضية إن العواصف الرعدية الشديدة التي ضربت جنوب غرب ميشيغان يوم الاثنين تسببت في "رياح عاتية، وبرد، وانقطاع التيار الكهربائي، وأضرار جراء الفيضان"، بالإضافة لفيضانات في مناطق بالمدينة شملت مناطق من المصنع.وأضافت: "نتيجة لذلك، أوقفت أبوت إنتاجها من لبن إيلي كير حيث يشهد المصنع تقييم الأضرار الناتجة عن الرياح وللتنظيف وإعادة تعقيمه".يذكر أن المصنع هو منتج رئيسي للحليب الصناعي، أُغلق في فبراير/ شباط وأصدر طلبا بسحب منتج بعد وفاة طفلين ما أثار مخاوف بشأن التلوث.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/بعد-تدخل-الجيش-الأمريكي-لحل-أزمة-حليب-الأطفال-العواصف-توقف-أكبر-المعامل-1063730412.html
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حليب الأطفال

الفيضانات تغلق مصنعا لحليب الأطفال بالولايات المتحدة

20:23 GMT 16.06.2022
© AFP 2022 / JUSTIN SULLIVANأزمة نقص حليب الأطفال في أمريكا
أزمة نقص حليب الأطفال في أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© AFP 2022 / JUSTIN SULLIVAN
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قررت شركة "أبوت نيوتريشن" إغلاق مصنع إنتاج حليب الأطفال، مرة أخرى، وهذه المرة بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات.
يأتي ذلك بعد أقل من أسبوعين من إعادة افتتاحه للتخفيف من النقص الحاد في المنتج بالولايات المتحدة، بحسب "أسوشيتدبرس".
لافتة بجوار كمية صغيرة من حليب الأطفال في متجر تارغت في ولاية ماريلاند الأمريكية، 16 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
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وأغلق المصنع الكائن في ميشيغان والذي كان قد استأنف انتاجه في 4 يونيو/ حزيران، مرة أخرى هذا الأسبوع حتى تتمكن الشركة من تقييم الأضرار التي سببتها الأمطار.
وقالت شركة "أبوت" في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الليلة الماضية إن العواصف الرعدية الشديدة التي ضربت جنوب غرب ميشيغان يوم الاثنين تسببت في "رياح عاتية، وبرد، وانقطاع التيار الكهربائي، وأضرار جراء الفيضان"، بالإضافة لفيضانات في مناطق بالمدينة شملت مناطق من المصنع.
وأضافت: "نتيجة لذلك، أوقفت أبوت إنتاجها من لبن إيلي كير حيث يشهد المصنع تقييم الأضرار الناتجة عن الرياح وللتنظيف وإعادة تعقيمه".
يذكر أن المصنع هو منتج رئيسي للحليب الصناعي، أُغلق في فبراير/ شباط وأصدر طلبا بسحب منتج بعد وفاة طفلين ما أثار مخاوف بشأن التلوث.
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