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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220616/الكرملين-أمريكا-تطيل-أمد-الأزمة-في-أوكرانيا-بتزويد-كييف-بالأسلحة-1063678574.html
الكرملين: أمريكا تطيل أمد الأزمة في أوكرانيا بتزويد كييف بالأسلحة
الكرملين: أمريكا تطيل أمد الأزمة في أوكرانيا بتزويد كييف بالأسلحة
قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الولايات المتحدة تطيل أمد الفترة الصعبة في أوكرانيا، عبر تزويد كييف بالأسلحة، وذلك في أعقاب قرار واشنطن دعم كييف... 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T02:00+0000
2022-06-16T02:00+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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موسكو - سبوتنيك. وصرح بيسكوف لوكالة "سبوتنيك": "الولايات المتحدة تطيل أمد المشاكل وهذه الفترة الصعبة لأوكرانيا، وللشعب الأوكراني".وشاركت ما يقرب من 50 دولة، بما في ذلك شركاء الناتو، في الاجتماع الثالث لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في وقت سابق من يوم الأربعاء لتقييم المساعدة الأمنية الإضافية التي يمكن أن تقدمها لأوكرانيا على المدى القصير والطويل.وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم حزمة مساعدات أمنية جديدة بقيمة مليار دولار إلى أوكرانيا ستشمل ذخائر لمنظومة راجمات الصواريخ "MLRS" الموجهة و18 مدافع هاوتزر أخرى و36 ألف طلقة من ذخيرة المدفعية ونظامين إضافيين للصواريخ المضادة للسفن "هاربون".
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الكرملين: أمريكا تطيل أمد الأزمة في أوكرانيا بتزويد كييف بالأسلحة

02:00 GMT 16.06.2022
© Sputnik . WASIM SULIMANمتحف التاريخ المطل على الساحة الحمراء بجانب الكرملين في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 20.04.2022
متحف التاريخ المطل على الساحة الحمراء بجانب الكرملين في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 20.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الولايات المتحدة تطيل أمد الفترة الصعبة في أوكرانيا، عبر تزويد كييف بالأسلحة، وذلك في أعقاب قرار واشنطن دعم كييف بحزمة مساعدات عسكرية جديدة تصل قيمتها لمليار دولار.
موسكو - سبوتنيك. وصرح بيسكوف لوكالة "سبوتنيك": "الولايات المتحدة تطيل أمد المشاكل وهذه الفترة الصعبة لأوكرانيا، وللشعب الأوكراني".
وشاركت ما يقرب من 50 دولة، بما في ذلك شركاء الناتو، في الاجتماع الثالث لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في وقت سابق من يوم الأربعاء لتقييم المساعدة الأمنية الإضافية التي يمكن أن تقدمها لأوكرانيا على المدى القصير والطويل.
وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم حزمة مساعدات أمنية جديدة بقيمة مليار دولار إلى أوكرانيا ستشمل ذخائر لمنظومة راجمات الصواريخ "MLRS" الموجهة و18 مدافع هاوتزر أخرى و36 ألف طلقة من ذخيرة المدفعية ونظامين إضافيين للصواريخ المضادة للسفن "هاربون".
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