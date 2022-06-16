https://arabic.sputniknews.com/20220616/الكرملين-أمريكا-تطيل-أمد-الأزمة-في-أوكرانيا-بتزويد-كييف-بالأسلحة-1063678574.html
الكرملين: أمريكا تطيل أمد الأزمة في أوكرانيا بتزويد كييف بالأسلحة
الكرملين: أمريكا تطيل أمد الأزمة في أوكرانيا بتزويد كييف بالأسلحة
قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الولايات المتحدة تطيل أمد الفترة الصعبة في أوكرانيا، عبر تزويد كييف بالأسلحة، وذلك في أعقاب قرار واشنطن دعم كييف... 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T02:00+0000
2022-06-16T02:00+0000
2022-06-16T02:00+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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موسكو - سبوتنيك. وصرح بيسكوف لوكالة "سبوتنيك": "الولايات المتحدة تطيل أمد المشاكل وهذه الفترة الصعبة لأوكرانيا، وللشعب الأوكراني".وشاركت ما يقرب من 50 دولة، بما في ذلك شركاء الناتو، في الاجتماع الثالث لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في وقت سابق من يوم الأربعاء لتقييم المساعدة الأمنية الإضافية التي يمكن أن تقدمها لأوكرانيا على المدى القصير والطويل.وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم حزمة مساعدات أمنية جديدة بقيمة مليار دولار إلى أوكرانيا ستشمل ذخائر لمنظومة راجمات الصواريخ "MLRS" الموجهة و18 مدافع هاوتزر أخرى و36 ألف طلقة من ذخيرة المدفعية ونظامين إضافيين للصواريخ المضادة للسفن "هاربون".
الولايات المتحدة الأمريكية
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين: أمريكا تطيل أمد الأزمة في أوكرانيا بتزويد كييف بالأسلحة
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قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الولايات المتحدة تطيل أمد الفترة الصعبة في أوكرانيا، عبر تزويد كييف بالأسلحة، وذلك في أعقاب قرار واشنطن دعم كييف بحزمة مساعدات عسكرية جديدة تصل قيمتها لمليار دولار.
موسكو - سبوتنيك
. وصرح بيسكوف لوكالة "سبوتنيك": "الولايات المتحدة تطيل أمد المشاكل وهذه الفترة الصعبة لأوكرانيا، وللشعب الأوكراني".
وشاركت ما يقرب من 50 دولة، بما في ذلك شركاء الناتو، في الاجتماع الثالث لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في وقت سابق من يوم الأربعاء لتقييم المساعدة الأمنية الإضافية التي يمكن أن تقدمها لأوكرانيا على المدى القصير والطويل.
وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم حزمة مساعدات أمنية جديدة بقيمة مليار دولار
إلى أوكرانيا ستشمل ذخائر لمنظومة راجمات الصواريخ "MLRS" الموجهة و18 مدافع هاوتزر أخرى و36 ألف طلقة من ذخيرة المدفعية ونظامين إضافيين للصواريخ المضادة للسفن "هاربون".