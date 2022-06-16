https://arabic.sputniknews.com/20220616/الكرملين-الولايات-المتحدة-لم-تتخذ-مثل-هذه-القرارات-الصعبة-ضد-روسيا-حتى-خلال-الحرب-الباردة-1063682863.html

الكرملين: الولايات المتحدة لم تتخذ مثل هذه القرارات الصعبة ضد روسيا حتى خلال الحرب الباردة

الكرملين: الولايات المتحدة لم تتخذ مثل هذه القرارات الصعبة ضد روسيا حتى خلال الحرب الباردة

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الولايات المتحدة لم تتخذ مثل هذه القرارات الصعبة ضد روسيا حتى في أثناء الحرب الباردة ولا تجاه أي... 16.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-16T07:15+0000

2022-06-16T07:15+0000

2022-06-16T07:15+0000

روسيا

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وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال عما إذا كان يتفق مع الرأي القائل بأن مثل هذه القرارات الصعبة التي تتخذها الولايات المتحدة الآن ضد روسيا لم تتخذ حتى خلال الحرب الباردة: "هو حقا كذلك. أولاً، لم يتم إتخاذها حتى في أثناء الحرب الباردة، وثانيًا، لم يتم اتخاذها ضد أي دولة في العالم".وأضاف بيسكوف أن روسيا تواجه حربًا اقتصادية غير مسبوقة، قائلا في هذا الصدد: "بلدنا في مواجهة حرب اقتصادية لم يسبق لها مثيل على الإطلاق، ومحاولات خنق، ومحاولات عزل".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220616/الكرملين-لا-حوار-بين-موسكو-وواشنطن-حول-الأوضاع-في-أوكرانيا-1063679103.html

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روسيا