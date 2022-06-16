https://arabic.sputniknews.com/20220616/الكرملين-روسيا-والولايات-المتحدة-تقعان-الآن-في-بقعة-ساخنة-للغاية-من-المواجهة-1063680173.html

الكرملين: روسيا والولايات المتحدة تقعان الآن في بقعة ساخنة للغاية من المواجهة

الكرملين: روسيا والولايات المتحدة تقعان الآن في بقعة ساخنة للغاية من المواجهة

أعلن الكرملين، اليوم الخميس، أن روسيا والولايات المتحدة تقعان الآن في بقعة ساخنة للغاية من المواجهة. 16.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-16T06:16+0000

2022-06-16T06:16+0000

2022-06-16T06:16+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

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وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "الآن نحن (روسيا والولايات المتحدة الأمريكية) في بقعة ساخنة جدا من المواجهة".يذكر أنه في يونيو الماضي، التقى رئيسا البلدين، فلاديمير بوتين وجو بايدن، في جنيف. ومع ذلك، الآن لا يوجد حوار على هذا النحو بين الدول، بحسب ما أكد بيسكوف لوكالة "سبوتنيك".وأضاف بيسكوف: "على الرغم من بعض الآمال التي ظهرت بعد جنيف، رفضت الولايات المتحدة الاهتمام بمخاوفنا. رفضت الولايات المتحدة مناقشة قضية أمن روسيا، ورفضت مناقشة قضية عدم توسيع الناتو نحو حدودنا وعدم ضم الناتو لأوكرانيا، الأمر الذي أصبح من نواحٍ عديدة مثل الضغط على الزناد لحتمية العملية العسكرية الخاصة التي قررها رئيسنا وقائدنا الأعلى".قالت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، في وقت سابق من صباح اليوم الخميس، إن واشنطن تنشر تقارير مزيفة حول استخدام موسكو للذخائر العنقودية في المعارك الدائرة في أوكرانيا، مشيرة إلى أنها في الوقت نفسه تتجاهل قصف المدنيين في دونيتسك من جانب كييف.وأوضحت السفارة في منشور على تليغرام، أنه "انتشر التزييف بشأن استخدام القوات المسلحة الروسية للذخائر العنقودية ضد المدنيين في مدينة خاركيف، بينما هناك تجاهل كامل لقصف القوميين الأوكرانيين للمناطق السكنية في دونيتسك بأسلحة غربية".واعتبرت السفارة الروسية أن المزاعم حول ارتكاب العسكريين الروس جرائم في أوكرانية، مجرد كذب.وتابعت: "تحمي القوات المسلحة الروسية المدنيين في دونباس من النازيين"، موضحة أن الأخيرين مدعومين من الولايات المتحدة ودول أوروبية.هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

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