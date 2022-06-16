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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220616/الكرملين-روسيا-والولايات-المتحدة-تقعان-الآن-في-بقعة-ساخنة-للغاية-من-المواجهة-1063680173.html
الكرملين: روسيا والولايات المتحدة تقعان الآن في بقعة ساخنة للغاية من المواجهة
الكرملين: روسيا والولايات المتحدة تقعان الآن في بقعة ساخنة للغاية من المواجهة
أعلن الكرملين، اليوم الخميس، أن روسيا والولايات المتحدة تقعان الآن في بقعة ساخنة للغاية من المواجهة. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T06:16+0000
2022-06-16T06:16+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "الآن نحن (روسيا والولايات المتحدة الأمريكية) في بقعة ساخنة جدا من المواجهة".يذكر أنه في يونيو الماضي، التقى رئيسا البلدين، فلاديمير بوتين وجو بايدن، في جنيف. ومع ذلك، الآن لا يوجد حوار على هذا النحو بين الدول، بحسب ما أكد بيسكوف لوكالة "سبوتنيك".وأضاف بيسكوف: "على الرغم من بعض الآمال التي ظهرت بعد جنيف، رفضت الولايات المتحدة الاهتمام بمخاوفنا. رفضت الولايات المتحدة مناقشة قضية أمن روسيا، ورفضت مناقشة قضية عدم توسيع الناتو نحو حدودنا وعدم ضم الناتو لأوكرانيا، الأمر الذي أصبح من نواحٍ عديدة مثل الضغط على الزناد لحتمية العملية العسكرية الخاصة التي قررها رئيسنا وقائدنا الأعلى".قالت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، في وقت سابق من صباح اليوم الخميس، إن واشنطن تنشر تقارير مزيفة حول استخدام موسكو للذخائر العنقودية في المعارك الدائرة في أوكرانيا، مشيرة إلى أنها في الوقت نفسه تتجاهل قصف المدنيين في دونيتسك من جانب كييف.وأوضحت السفارة في منشور على تليغرام، أنه "انتشر التزييف بشأن استخدام القوات المسلحة الروسية للذخائر العنقودية ضد المدنيين في مدينة خاركيف، بينما هناك تجاهل كامل لقصف القوميين الأوكرانيين للمناطق السكنية في دونيتسك بأسلحة غربية".واعتبرت السفارة الروسية أن المزاعم حول ارتكاب العسكريين الروس جرائم في أوكرانية، مجرد كذب.وتابعت: "تحمي القوات المسلحة الروسية المدنيين في دونباس من النازيين"، موضحة أن الأخيرين مدعومين من الولايات المتحدة ودول أوروبية.هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/الكرملين-لا-حوار-بين-موسكو-وواشنطن-حول-الأوضاع-في-أوكرانيا-1063679103.html
https://arabic.sputniknews.com/20220616/روسيا-تتهم-واشنطن-بنشر-تقارير-مزيفة-حول-استخدام-موسكو-لذخائر-عنقودية-في-أوكرانيا-1063679248.html
https://arabic.sputniknews.com/20220616/الكرملين-أمريكا-تطيل-أمد-الأزمة-في-أوكرانيا-بتزويد-كييف-بالأسلحة-1063678574.html
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الكرملين: روسيا والولايات المتحدة تقعان الآن في بقعة ساخنة للغاية من المواجهة

06:16 GMT 16.06.2022
© Sputnik . wasim sulimanالكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© Sputnik . wasim suliman
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أعلن الكرملين، اليوم الخميس، أن روسيا والولايات المتحدة تقعان الآن في بقعة ساخنة للغاية من المواجهة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "الآن نحن (روسيا والولايات المتحدة الأمريكية) في بقعة ساخنة جدا من المواجهة".
يذكر أنه في يونيو الماضي، التقى رئيسا البلدين، فلاديمير بوتين وجو بايدن، في جنيف. ومع ذلك، الآن لا يوجد حوار على هذا النحو بين الدول، بحسب ما أكد بيسكوف لوكالة "سبوتنيك".
وأضاف بيسكوف: "على الرغم من بعض الآمال التي ظهرت بعد جنيف، رفضت الولايات المتحدة الاهتمام بمخاوفنا. رفضت الولايات المتحدة مناقشة قضية أمن روسيا، ورفضت مناقشة قضية عدم توسيع الناتو نحو حدودنا وعدم ضم الناتو لأوكرانيا، الأمر الذي أصبح من نواحٍ عديدة مثل الضغط على الزناد لحتمية العملية العسكرية الخاصة التي قررها رئيسنا وقائدنا الأعلى".
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
الكرملين: لا حوار بين موسكو وواشنطن حول الأوضاع في أوكرانيا
03:03 GMT
قالت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، في وقت سابق من صباح اليوم الخميس، إن واشنطن تنشر تقارير مزيفة حول استخدام موسكو للذخائر العنقودية في المعارك الدائرة في أوكرانيا، مشيرة إلى أنها في الوقت نفسه تتجاهل قصف المدنيين في دونيتسك من جانب كييف.
وأوضحت السفارة في منشور على تليغرام، أنه "انتشر التزييف بشأن استخدام القوات المسلحة الروسية للذخائر العنقودية ضد المدنيين في مدينة خاركيف، بينما هناك تجاهل كامل لقصف القوميين الأوكرانيين للمناطق السكنية في دونيتسك بأسلحة غربية".
واعتبرت السفارة الروسية أن المزاعم حول ارتكاب العسكريين الروس جرائم في أوكرانية، مجرد كذب.
وتابعت: "تحمي القوات المسلحة الروسية المدنيين في دونباس من النازيين"، موضحة أن الأخيرين مدعومين من الولايات المتحدة ودول أوروبية.
السفارة الروسية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
روسيا تتهم واشنطن بنشر تقارير مزيفة حول استخدام موسكو لذخائر عنقودية في أوكرانيا
04:10 GMT
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
متحف التاريخ المطل على الساحة الحمراء بجانب الكرملين في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 20.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الكرملين: أمريكا تطيل أمد الأزمة في أوكرانيا بتزويد كييف بالأسلحة
02:00 GMT
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Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР фиксирует последствия обстрела в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:28 GMT
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