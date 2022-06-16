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https://arabic.sputniknews.com/20220616/الكرملين-كلمة-مرتقبة-للرئيس-الروسي-خلال-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-1063709421.html
الكرملين: كلمة مرتقبة للرئيس الروسي خلال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي
الكرملين: كلمة مرتقبة للرئيس الروسي خلال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي
كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس عن كلمة مرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T12:15+0000
2022-06-16T12:33+0000
العالم
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
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وصرح بيسكوف للصحفيين قائلا: "غدا سيكون الرئيس الروسي بوتين موجودا في المنتدى، حيث من المقرر أن يلقي خطابا عند الساعة الثانية بعد الظهر".وأضاف بيسكوف قائلا: "بوتين سيلتقي أيضا رؤساء الدول المشاركين في المنتدىن بمن فيهم الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف".يذكر أن منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي يحتفل هذا العام باليوبيل الخامس والعشرين له، يعقد في مدينة سانت بطرسبورغ في الفترة من 15 إلى 18 يونيو/حزيران.
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العالم, منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

الكرملين: كلمة مرتقبة للرئيس الروسي خلال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي

12:15 GMT 16.06.2022 (تم التحديث: 12:33 GMT 16.06.2022)
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لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
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كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس عن كلمة مرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي.
وصرح بيسكوف للصحفيين قائلا: "غدا سيكون الرئيس الروسي بوتين موجودا في المنتدى، حيث من المقرر أن يلقي خطابا عند الساعة الثانية بعد الظهر".
وأضاف بيسكوف قائلا: "بوتين سيلتقي أيضا رؤساء الدول المشاركين في المنتدىن بمن فيهم الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف".
يذكر أن منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي يحتفل هذا العام باليوبيل الخامس والعشرين له، يعقد في مدينة سانت بطرسبورغ في الفترة من 15 إلى 18 يونيو/حزيران.
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