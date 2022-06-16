https://arabic.sputniknews.com/20220616/الكرملين-لا-حوار-بين-موسكو-وواشنطن-حول-الأوضاع-في-أوكرانيا-1063679103.html

الكرملين: لا حوار بين موسكو وواشنطن حول الأوضاع في أوكرانيا

الكرملين: لا حوار بين موسكو وواشنطن حول الأوضاع في أوكرانيا

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنه لا يوجد أي حوار بين روسيا والولايات المتحدة حول أوكرانيا. 16.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-16T03:03+0000

2022-06-16T03:03+0000

2022-06-16T03:15+0000

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وصرح بيسكوف في حوار مع "سبوتنيك" في رد على سؤال حول وجود مثل هذا الحوار: "لا، لا يوجد".وفي هذا اليوم من العام الماضي، عُقدت القمة الروسية الأمريكية في جنيف، حيث التقى الرئيسان فلاديمير بوتين وجو بايدن في 16 حزيران/يونيو 2021.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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روسيا