https://arabic.sputniknews.com/20220616/الكرملين-يأمل-في-ألا-يركز-ماكرون-وشولتز-ودراغي-على-ضخ-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1063703293.html
الكرملين يأمل في ألا يركز ماكرون وشولتز ودراغي على ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا
الكرملين يأمل في ألا يركز ماكرون وشولتز ودراغي على ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الكرملين يأمل في ألا يركز ماكرون وشولتز ودراغي في كييف على ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا،... 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T10:53+0000
2022-06-16T10:53+0000
2022-06-16T10:53+0000
العالم
الكرملين
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "أود أيضا أن آمل ألا يركز قادة هذه الدول الثلاث، وكذلك رئيس رومانيا، الذي سيكون هناك معهم، فقط على دعم أوكرانيا من خلال المزيد من ضخ الأسلحة. إنه غير مجد على الإطلاق، وسيطيل من معاناة الناس، وسيؤدي فقط إلى مزيد من الضرر الجديد لهذا البلد. على العكس من ذلك، دعونا نأمل أن يستخدموا هذا الاتصال لتشجيع الرئيس زيلينسكي على النظر حقًا إلى الوضع".وكان بيسكوف، قد قال في وقت سابق اليوم، إن الولايات المتحدة تطيل أمد الفترة الصعبة في أوكرانيا، عبر تزويد كييف بالأسلحة، وذلك في أعقاب قرار واشنطن دعم كييف بحزمة مساعدات عسكرية جديدة تصل قيمتها لمليار دولار.وشاركت 50 دولة، بما في ذلك شركاء الناتو، في الاجتماع الثالث لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في وقت سابق من يوم الأربعاء لتقييم المساعدة الأمنية الإضافية التي يمكن أن تقدمها لأوكرانيا على المدى القصير والطويل.وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم حزمة مساعدات أمنية جديدة بقيمة مليار دولار إلى أوكرانيا ستشمل ذخائر لمنظومة راجمات الصواريخ "MLRS" الموجهة و18 مدفع هاوتزر و36 ألف طلقة من ذخيرة المدفعية ونظامين إضافيين للصواريخ المضادة للسفن "هاربون".
https://arabic.sputniknews.com/20220616/-زاخاروفا-واشنطن-يمكنها-أن-تساهم-في-فتح-الموانئ-الأوكرانية-لكنها-لا-تفعل-ذلك-لسبب-ما-1063692018.html
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العالم, الكرملين, روسيا
الكرملين يأمل في ألا يركز ماكرون وشولتز ودراغي على ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الكرملين يأمل في ألا يركز ماكرون وشولتز ودراغي في كييف على ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا، مؤكدًا أن هذا سيطيل من معاناة الناس هناك.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "أود أيضا أن آمل ألا يركز قادة هذه الدول الثلاث، وكذلك رئيس رومانيا، الذي سيكون هناك معهم، فقط على دعم أوكرانيا من خلال المزيد من ضخ الأسلحة. إنه غير مجد على الإطلاق، وسيطيل من معاناة الناس، وسيؤدي فقط إلى مزيد من الضرر الجديد لهذا البلد. على العكس من ذلك، دعونا نأمل أن يستخدموا هذا الاتصال لتشجيع الرئيس زيلينسكي على النظر حقًا إلى الوضع".
وكان بيسكوف، قد قال في وقت سابق اليوم، إن الولايات المتحدة تطيل أمد الفترة الصعبة في أوكرانيا،
عبر تزويد كييف بالأسلحة، وذلك في أعقاب قرار واشنطن دعم كييف بحزمة مساعدات عسكرية جديدة تصل قيمتها لمليار دولار.
وشاركت 50 دولة، بما في ذلك شركاء الناتو، في الاجتماع الثالث لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في وقت سابق من يوم الأربعاء لتقييم المساعدة الأمنية الإضافية التي يمكن أن تقدمها لأوكرانيا على المدى القصير والطويل.
وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم حزمة مساعدات أمنية جديدة بقيمة مليار دولار
إلى أوكرانيا ستشمل ذخائر لمنظومة راجمات الصواريخ "MLRS" الموجهة و18 مدفع هاوتزر و36 ألف طلقة من ذخيرة المدفعية ونظامين إضافيين للصواريخ المضادة للسفن "هاربون".