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سوسان: معاناة السوريين وقضية أزمة الغذاء غير مرتبطة بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220616/الكشف-عن-استعداد-زيلينسكي-للتخلي-عن-جزء-كبير-من-الأراضي-الأوكرانية-1063692342.html
الكشف عن استعداد زيلينسكي للتخلي عن جزء كبير من الأراضي الأوكرانية
الكشف عن استعداد زيلينسكي للتخلي عن جزء كبير من الأراضي الأوكرانية
أعلن عضو في البرلمان الأوكراني استعداد الرئيس الأوكراني للتخلي عن جزء كبير من أراضي بلاده. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T09:17+0000
2022-06-16T09:17+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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ووفق النائب إيليا كيفا الذي منعته السلطة الأوكرانية العليا أخيرا من مواصلة نشاطه تحت قبة البرلمان، يبدي زيلينسكي (رئيس جمهورية أوكرانيا) الاستعداد للتخلي عن جزء كبير من الأراضي الأوكرانية ووضعه تحت الإدارة الروسية من أجل وقف القتال وفتح الطريق أمام أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي المطلوب تحقيقه خلال العملية تحرير منطقة دونباس.
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أخبار أوكرانيا

الكشف عن استعداد زيلينسكي للتخلي عن جزء كبير من الأراضي الأوكرانية

09:17 GMT 16.06.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
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أعلن عضو في البرلمان الأوكراني استعداد الرئيس الأوكراني للتخلي عن جزء كبير من أراضي بلاده.
ووفق النائب إيليا كيفا الذي منعته السلطة الأوكرانية العليا أخيرا من مواصلة نشاطه تحت قبة البرلمان، يبدي زيلينسكي (رئيس جمهورية أوكرانيا) الاستعداد للتخلي عن جزء كبير من الأراضي الأوكرانية ووضعه تحت الإدارة الروسية من أجل وقف القتال وفتح الطريق أمام أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي المطلوب تحقيقه خلال العملية تحرير منطقة دونباس.
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Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР фиксирует последствия обстрела в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:51 GMT
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