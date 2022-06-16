https://arabic.sputniknews.com/20220616/الكونغو-الديمقراطية-تحذر-رواندا-إذا-أردتم-الحرب-ستحصلون-عليها-1063702720.html
الكونغو الديمقراطية تحذر رواندا: إذا أردتم الحرب ستحصلون عليها
الكونغو الديمقراطية تحذر رواندا: إذا أردتم الحرب ستحصلون عليها
وجه مسؤول عسكري في جمهورية الكونغو الديمقراطية رسالة إلى رواندا تحذرها من اندلاع الحرب. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T10:54+0000
2022-06-16T10:54+0000
2022-06-16T10:54+0000
العالم
الكونغو
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وقال المسؤول العسكري، أمس الأربعاء: "إذا أرادت رواندا الحرب مع الكونغو الديمقراطية التي تجاورها فإنها ستحصل عليها"، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الخميس.وتابع الجنرال سلفاين إكنجي: "رواندا لا تريدنا ونحن لا نخاف منها وسوف نحاربها إذا أرادت الحرب"، محذرا من احتلال سنتيمتر واحد من أراضي بلاده.وقال مسؤول تابع لقوات حفظ السلام الأممية في الكونغو، إنه لم يتسنَّ التأكد مما إذا كانت قوات رواندا قد ساعدت مسلحي تمرد "23 مارس" الذي يقاتل القوات الحكومية في الكونغو الديمقراطية في السيطرة على بلدة بوناجانا.
https://arabic.sputniknews.com/20220609/الكونغو-الديمقراطية-تتهم-رواندا-بنشر-500-جندي-من-القوات-الخاصة-على-الحدود-1063330605.html
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العالم, الكونغو
الكونغو الديمقراطية تحذر رواندا: إذا أردتم الحرب ستحصلون عليها
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وجه مسؤول عسكري في جمهورية الكونغو الديمقراطية رسالة إلى رواندا تحذرها من اندلاع الحرب.
وقال المسؤول العسكري، أمس الأربعاء: "إذا أرادت رواندا الحرب مع الكونغو الديمقراطية
التي تجاورها فإنها ستحصل عليها"، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الخميس.
وتابع الجنرال سلفاين إكنجي: "رواندا لا تريدنا ونحن لا نخاف منها وسوف نحاربها إذا أرادت الحرب
"، محذرا من احتلال سنتيمتر واحد من أراضي بلاده.
وقال مسؤول تابع لقوات حفظ السلام
الأممية في الكونغو، إنه لم يتسنَّ التأكد مما إذا كانت قوات رواندا قد ساعدت مسلحي تمرد "23 مارس" الذي يقاتل القوات الحكومية في الكونغو الديمقراطية في السيطرة على بلدة بوناجانا.