عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220616/الكونغو-الديمقراطية-تحذر-رواندا-إذا-أردتم-الحرب-ستحصلون-عليها-1063702720.html
الكونغو الديمقراطية تحذر رواندا: إذا أردتم الحرب ستحصلون عليها
الكونغو الديمقراطية تحذر رواندا: إذا أردتم الحرب ستحصلون عليها
وجه مسؤول عسكري في جمهورية الكونغو الديمقراطية رسالة إلى رواندا تحذرها من اندلاع الحرب. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T10:54+0000
2022-06-16T10:54+0000
العالم
الكونغو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1c/1049385591_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_29e62c68bf3b18a6c41bbea0ebb0cfd9.jpg
وقال المسؤول العسكري، أمس الأربعاء: "إذا أرادت رواندا الحرب مع الكونغو الديمقراطية التي تجاورها فإنها ستحصل عليها"، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الخميس.وتابع الجنرال سلفاين إكنجي: "رواندا لا تريدنا ونحن لا نخاف منها وسوف نحاربها إذا أرادت الحرب"، محذرا من احتلال سنتيمتر واحد من أراضي بلاده.وقال مسؤول تابع لقوات حفظ السلام الأممية في الكونغو، إنه لم يتسنَّ التأكد مما إذا كانت قوات رواندا قد ساعدت مسلحي تمرد "23 مارس" الذي يقاتل القوات الحكومية في الكونغو الديمقراطية في السيطرة على بلدة بوناجانا.
https://arabic.sputniknews.com/20220609/الكونغو-الديمقراطية-تتهم-رواندا-بنشر-500-جندي-من-القوات-الخاصة-على-الحدود-1063330605.html
الكونغو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1c/1049385591_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d2e9094993cf2967e478ad7de70c22f5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الكونغو

الكونغو الديمقراطية تحذر رواندا: إذا أردتم الحرب ستحصلون عليها

10:54 GMT 16.06.2022
© AFP 2022 / SEBASTIEN KITSA MUSAYIجنود حفظ السلام التابعون للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية خارج كنيسة تيه إيمانويل بوتسيلي الكاثوليكية في بيني 27 يونيو 2021
جنود حفظ السلام التابعون للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية خارج كنيسة تيه إيمانويل بوتسيلي الكاثوليكية في بيني 27 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© AFP 2022 / SEBASTIEN KITSA MUSAYI
تابعنا عبرTelegram
وجه مسؤول عسكري في جمهورية الكونغو الديمقراطية رسالة إلى رواندا تحذرها من اندلاع الحرب.
وقال المسؤول العسكري، أمس الأربعاء: "إذا أرادت رواندا الحرب مع الكونغو الديمقراطية التي تجاورها فإنها ستحصل عليها"، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الخميس.
ضابط يلقي القبض على رجل حاول إغلاق الطريق بالحجارة، في حي ماجينغو في غوما، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، في 19 ديسمبر/ كانون الأول عام 2016، - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
الكونغو الديمقراطية تتهم رواندا بنشر 500 جندي من القوات الخاصة على الحدود
9 يونيو, 11:36 GMT
وتابع الجنرال سلفاين إكنجي: "رواندا لا تريدنا ونحن لا نخاف منها وسوف نحاربها إذا أرادت الحرب"، محذرا من احتلال سنتيمتر واحد من أراضي بلاده.
وقال مسؤول تابع لقوات حفظ السلام الأممية في الكونغو، إنه لم يتسنَّ التأكد مما إذا كانت قوات رواندا قد ساعدت مسلحي تمرد "23 مارس" الذي يقاتل القوات الحكومية في الكونغو الديمقراطية في السيطرة على بلدة بوناجانا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР фиксирует последствия обстрела в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала