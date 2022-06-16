https://arabic.sputniknews.com/20220616/المغرب-العلاقات-مع-السعودية-لا-مثيل-لها-وقائمة-على-التضامن-1063709744.html
المغرب: العلاقات مع السعودية لا مثيل لها وقائمة على التضامن
المغرب: العلاقات مع السعودية لا مثيل لها وقائمة على التضامن
صرح وزير الخارجية المغربية، ناصر بوريطة، اليوم الخميس، بأن بلاده تقف مع السعودية في كل إجراءاتها، لحماية أمنها واستقرارها. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T12:27+0000
2022-06-16T12:27+0000
2022-06-16T12:27+0000
أخبار المغرب اليوم
أخبار السعودية اليوم
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وقال بوريطة، خلال مؤتمر صحفي، مع نظيره السعودي، إن العلاقات مع السعودية لا مثيل لها وقائمة على التضامن، بحسب "قناة الغد".وأشار إلى أن المغرب سيبحث سبل تطوير التعاون الثنائي مع السعودية، لافتا إلى أن اللقاء فرصة لمواصلة التشاور السياسي مع السعودية.كما أعلن بوريطة دعم المملكة المغربية لملف السعودية في استضافة إكسبو 2030.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/تقارير-إعلامية-تكشف-تفاصيل-الوساطة-السعودية-بين-الجزائر-والمغرب-1062496534.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, أخبار السعودية اليوم
المغرب: العلاقات مع السعودية لا مثيل لها وقائمة على التضامن
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صرح وزير الخارجية المغربية، ناصر بوريطة، اليوم الخميس، بأن بلاده تقف مع السعودية في كل إجراءاتها، لحماية أمنها واستقرارها.
وقال بوريطة، خلال مؤتمر صحفي، مع نظيره السعودي، إن العلاقات مع السعودية لا مثيل لها وقائمة على التضامن، بحسب "قناة الغد".
وأشار إلى أن المغرب سيبحث سبل تطوير التعاون الثنائي مع السعودية، لافتا إلى أن اللقاء فرصة لمواصلة التشاور السياسي مع السعودية.
كما أعلن بوريطة دعم المملكة المغربية لملف السعودية
في استضافة إكسبو 2030.