https://arabic.sputniknews.com/20220616/المفوض-الأوروبي-الوضع-مع-إمدادات-الغاز-من-روسيا-لا-يهدد-المنطقة-بعد--1063718464.html
المفوض الأوروبي: الوضع مع إمدادات الغاز من روسيا لا يهدد المنطقة بعد
المفوض الأوروبي: الوضع مع إمدادات الغاز من روسيا لا يهدد المنطقة بعد
قال المفوض الأوروبي، باولو جنتيلوني، للصحفيين قبل اجتماع مجموعة اليورو في لوكسمبورغ، إن الوضع مع إمدادات الغاز الروسية إلى الاتحاد الأوروبي لا يهدد المنطقة بعد... 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T13:34+0000
2022-06-16T13:34+0000
2022-06-16T13:34+0000
اقتصاد
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وأضاف: "في توقعاتنا الأخيرة، هناك عدد من السيناريوهات، بما في ذلك حدوث مشاكل مع إمدادات الغاز. هذا بالطبع من شأنه أن يترجم حركة النمو إلى منطقة سلبية لمدة عام على الأقل. ولكن حتى الآن ليس هذا هو الحال".وفي وقتع سابق، أكد مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريشيفسكي، أن ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا جاء نتيجة التخلي عن مشروع "التيار الشمالي 2".وقال بيريشيفسكي لوكالة "سبوتنيك"، إن الارتفاع السريع لأسعار الغاز في سوق الطاقة الأوروبية، جاء نتيجة التخلي عن مشروع "التيار الشمالي 2".وأضاف: "تشغيل خط أنابيب الغاز في موعده كان سيلبي مصالح كل من روسيا وأوروبا. في الوقت نفسه لقد أصبح [المشروع] رهينة الخلط بمؤامرات سياسية أخرى".وأعرب الدبلوماسي الروسي، عن أسف بلاده لما حل بالمشروع نتيجة الخلط بين المسائل السياسية والاقتصادية.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/-وزير-البترول-المصري-الأسبق-إمدادات-غاز-المتوسط-لأوروبا-لن-تكون-بديلا-للغاز-الروسي-1063714156.html
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اقتصاد
المفوض الأوروبي: الوضع مع إمدادات الغاز من روسيا لا يهدد المنطقة بعد
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قال المفوض الأوروبي، باولو جنتيلوني، للصحفيين قبل اجتماع مجموعة اليورو في لوكسمبورغ، إن الوضع مع إمدادات الغاز الروسية إلى الاتحاد الأوروبي لا يهدد المنطقة بعد بالركود.
وأضاف: "في توقعاتنا الأخيرة، هناك عدد من السيناريوهات، بما في ذلك حدوث مشاكل مع إمدادات الغاز. هذا بالطبع من شأنه أن يترجم حركة النمو إلى منطقة سلبية لمدة عام على الأقل. ولكن حتى الآن ليس هذا هو الحال".
وفي وقتع سابق، أكد مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريشيفسكي، أن ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا جاء نتيجة التخلي عن مشروع "التيار الشمالي 2".
وقال بيريشيفسكي لوكالة "سبوتنيك"، إن الارتفاع السريع لأسعار الغاز في سوق الطاقة الأوروبية، جاء نتيجة التخلي عن مشروع "التيار الشمالي 2".
وأضاف: "تشغيل خط أنابيب الغاز في موعده كان سيلبي مصالح كل من روسيا وأوروبا. في الوقت نفسه لقد أصبح [المشروع] رهينة الخلط بمؤامرات سياسية أخرى".
وأعرب الدبلوماسي الروسي، عن أسف بلاده لما حل بالمشروع نتيجة الخلط بين المسائل السياسية والاقتصادية.