عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220616/المفوض-العام-للأونروا-86-بالمئة-من-اللاجئين-الفلسطينيين-في-لبنان-تحت-خط-الفقر-1063700968.html
المفوض العام للأونروا: 86 بالمئة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تحت خط الفقر
المفوض العام للأونروا: 86 بالمئة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تحت خط الفقر
اختتمت اللجنة الاستشارية للأونروا اجتماعها الذي استمر على مدى يومان في بيروت، وتمت فيه مناقشة جدول أعمال يتضمن قضايا تتعلق بأنشطة وبرامج واستراتيجيات عمل... 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T10:48+0000
2022-06-16T10:48+0000
لبنان
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/10/1063700207_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_4fb2cbdb61c05e87729b6be971ebb49f.jpg
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن "هذه فترة صعبة للغاية بالنسبة للأونروا، اليوم تواجه الوضع المالي الأكثر تهديدا في تاريخها الحديث".وأكد أن "الموارد المتاحة للأونروا قد أصيبت بالركود، في حين واصلت احتياجات لاجئي فلسطين وتكلفة العمليات الازدياد، وفي كل عام، تضطر الوكالة للعمل بفجوة تمويلية تبلغ حوالي 100 مليون دولار".واقترح لازاريني "سبلا للشراكات مع وكالات الأمم المتحدة، على غرار الشراكات التي استخدمتها الأونروا لعقود".وختم: "الأونروا هي الوكالة الوحيدة المعهود إليها تنفيذ التفويض الممنوح من الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا أحد يستطيع أن يغير في تفويضها، وبرامجها مستمرة إلى حين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين".وبحسب الأونروا يعيش 86 بالمئة من لاجئي فلسطين في لبنان تحت خط الفقر وأكثر من 80 في المئة من أطفال لاجئي فلسطين الرضع لا يحصلون على ما يكفي من المتطلبات الغذائية للنمو الصحي.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/اعتصام-فلسطيني-جماهيري-في-لبنان-تمسكا-باستمرار-عمل-الأونروا-ورفضا-لنقل-صلاحياتها-إلى-هيئات-بديلة-1063575660.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/10/1063700207_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_0316e8bdf241f9d1eebe8814e0ad8baa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار فلسطين اليوم

المفوض العام للأونروا: 86 بالمئة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تحت خط الفقر

10:48 GMT 16.06.2022
© Sputnik . Abed.K Bayالمفوض العام للأونروا: الفجوة التمويلية تبلغ 100 مليون دولار و86 بالمئة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تحت خط الفقر
المفوض العام للأونروا: الفجوة التمويلية تبلغ 100 مليون دولار و86 بالمئة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تحت خط الفقر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبرTelegram
اختتمت اللجنة الاستشارية للأونروا اجتماعها الذي استمر على مدى يومان في بيروت، وتمت فيه مناقشة جدول أعمال يتضمن قضايا تتعلق بأنشطة وبرامج واستراتيجيات عمل الوكالة والخدمات التي تقدمها للاجئين والتحديات التي تواجهها والأزمة المالية.
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن "هذه فترة صعبة للغاية بالنسبة للأونروا، اليوم تواجه الوضع المالي الأكثر تهديدا في تاريخها الحديث".

وأشار إلى أن "هذه الأزمة المالية لا تحدث في فراغ، إنها تحدث وسط تحول الاهتمام العالمي إلى مكان آخر، والإرهاق العام مما يراه البعض على أنه صراع طويل مزعج وغير قابل للحل، وما من بوادر لانفراج سياسي في الأفق، قد يكون الأمر طويلا بشكل مزعج على المستوى السياسي الدولي، لكن بالنسبة للفلسطينيين فإن حياتهم اليومية وماضيهم ومستقبلهم على المحك، وفي الوقت نفسه، فإن الأونروا، وهي الكيان الوحيد الذي يوفر الإحساس بالحياة الطبيعية والأمان للاجئي فلسطين، مهددة بالشلل".

وأكد أن "الموارد المتاحة للأونروا قد أصيبت بالركود، في حين واصلت احتياجات لاجئي فلسطين وتكلفة العمليات الازدياد، وفي كل عام، تضطر الوكالة للعمل بفجوة تمويلية تبلغ حوالي 100 مليون دولار".

وأشار إلى أن "الحملات المنسقة لنزع الشرعية عن الأونروا بهدف تقويض حقوق لاجئي فلسطين تتزايد في وتيرتها وعدوانيتها، كما أن الأونروا قد تعرضت بشكل متزايد للسياسة الداخلية في بعض البلدان المانحة التقليدية، حيث نتيجة الانتخابات الوطنية تحدد استمرار دعم الدول للوكالة".

واقترح لازاريني "سبلا للشراكات مع وكالات الأمم المتحدة، على غرار الشراكات التي استخدمتها الأونروا لعقود".
© Sputnik . Abed.K Bayالمفوض العام للأونروا: الفجوة التمويلية تبلغ 100 مليون دولار و86 بالمئة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تحت خط الفقر
المفوض العام للأونروا: الفجوة التمويلية تبلغ 100 مليون دولار و86 بالمئة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تحت خط الفقر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
المفوض العام للأونروا: الفجوة التمويلية تبلغ 100 مليون دولار و86 بالمئة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تحت خط الفقر
© Sputnik . Abed.K Bay
وختم: "الأونروا هي الوكالة الوحيدة المعهود إليها تنفيذ التفويض الممنوح من الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا أحد يستطيع أن يغير في تفويضها، وبرامجها مستمرة إلى حين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين".
وبحسب الأونروا يعيش 86 بالمئة من لاجئي فلسطين في لبنان تحت خط الفقر وأكثر من 80 في المئة من أطفال لاجئي فلسطين الرضع لا يحصلون على ما يكفي من المتطلبات الغذائية للنمو الصحي.
اعتصام فلسطيني جماهيري في لبنان تمسكا باستمرا عمل الأونروا ورفضا لنقل صلاحياتها لهيئات بديلة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
اعتصام فلسطيني جماهيري في لبنان تمسكا باستمرار عمل الأونروا ورفضا لنقل صلاحياتها إلى هيئات بديلة
14 يونيو, 11:57 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР фиксирует последствия обстрела в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала