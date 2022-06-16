https://arabic.sputniknews.com/20220616/المفوض-العام-للأونروا-86-بالمئة-من-اللاجئين-الفلسطينيين-في-لبنان-تحت-خط-الفقر-1063700968.html

المفوض العام للأونروا: 86 بالمئة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تحت خط الفقر

المفوض العام للأونروا: 86 بالمئة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تحت خط الفقر

اختتمت اللجنة الاستشارية للأونروا اجتماعها الذي استمر على مدى يومان في بيروت، وتمت فيه مناقشة جدول أعمال يتضمن قضايا تتعلق بأنشطة وبرامج واستراتيجيات عمل... 16.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-16T10:48+0000

2022-06-16T10:48+0000

2022-06-16T10:48+0000

لبنان

أخبار فلسطين اليوم

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وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن "هذه فترة صعبة للغاية بالنسبة للأونروا، اليوم تواجه الوضع المالي الأكثر تهديدا في تاريخها الحديث".وأكد أن "الموارد المتاحة للأونروا قد أصيبت بالركود، في حين واصلت احتياجات لاجئي فلسطين وتكلفة العمليات الازدياد، وفي كل عام، تضطر الوكالة للعمل بفجوة تمويلية تبلغ حوالي 100 مليون دولار".واقترح لازاريني "سبلا للشراكات مع وكالات الأمم المتحدة، على غرار الشراكات التي استخدمتها الأونروا لعقود".وختم: "الأونروا هي الوكالة الوحيدة المعهود إليها تنفيذ التفويض الممنوح من الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا أحد يستطيع أن يغير في تفويضها، وبرامجها مستمرة إلى حين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين".وبحسب الأونروا يعيش 86 بالمئة من لاجئي فلسطين في لبنان تحت خط الفقر وأكثر من 80 في المئة من أطفال لاجئي فلسطين الرضع لا يحصلون على ما يكفي من المتطلبات الغذائية للنمو الصحي.

https://arabic.sputniknews.com/20220614/اعتصام-فلسطيني-جماهيري-في-لبنان-تمسكا-باستمرار-عمل-الأونروا-ورفضا-لنقل-صلاحياتها-إلى-هيئات-بديلة-1063575660.html

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