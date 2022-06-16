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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220616/المملكة-المتحدة-تفرض-عقوبات-على-البطريرك-كيريل-1063702816.html
المملكة المتحدة تفرض عقوبات على البطريرك كيريل
المملكة المتحدة تفرض عقوبات على البطريرك كيريل
أضافت المملكة المتحدة، اليوم الخميس، البطريرك كيريل إلى قوائم العقوبات، بحجة دعم العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T10:57+0000
2022-06-16T10:57+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وفقا لبيان صحفي على موقع الحكومة البريطانية: "بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، البطريرك كيريل، أدرج أيضا في قائمة العقوبات لدعمه العدوان العسكري في أوكرانيا".وفقا للوثيقة، تشمل القائمة الموسعة أيضا ماريا لفوفا بيلوفا، مفوضة حقوق الطفل في روسيا، وسيرغي سافوستيانوف، نائب في مجلس الدوما، وأليكسي إيزيكين، رئيس مجلس إدارة مجموعة "فولغا دنيبر".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/البابا-فرنسيس-يأمل-في-لقاء-البطريرك-كيريل-في-كازاخستان---1063582725.html
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روسيا

المملكة المتحدة تفرض عقوبات على البطريرك كيريل

10:57 GMT 16.06.2022
© Sputnik . Alexey Filippov / الذهاب إلى بنك الصوربطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل يطلق حمامة في السماء بمناسبة عيد البشارة للسيدة مريم العذراء في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو، قبل بدء الاحتفالات بعيد الفصح في روسيا، 7 أبريل 2020
بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل يطلق حمامة في السماء بمناسبة عيد البشارة للسيدة مريم العذراء في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو، قبل بدء الاحتفالات بعيد الفصح في روسيا، 7 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© Sputnik . Alexey Filippov
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أضافت المملكة المتحدة، اليوم الخميس، البطريرك كيريل إلى قوائم العقوبات، بحجة دعم العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وفقا لبيان صحفي على موقع الحكومة البريطانية: "بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، البطريرك كيريل، أدرج أيضا في قائمة العقوبات لدعمه العدوان العسكري في أوكرانيا".
وفقا للوثيقة، تشمل القائمة الموسعة أيضا ماريا لفوفا بيلوفا، مفوضة حقوق الطفل في روسيا، وسيرغي سافوستيانوف، نائب في مجلس الدوما، وأليكسي إيزيكين، رئيس مجلس إدارة مجموعة "فولغا دنيبر".
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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