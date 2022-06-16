https://arabic.sputniknews.com/20220616/الناتو-يتطلع-إلى-تعزيز-جناحه-الشرقي-بالطريقة-الألمانية-1063689462.html
الناتو يتطلع إلى تعزيز جناحه الشرقي بالطريقة الألمانية
الناتو يتطلع إلى تعزيز جناحه الشرقي بالطريقة الألمانية
يتجه عدد من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى التمثل بألمانيا في تعزيز الجناح الشرقي للحلف. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T08:28+0000
2022-06-16T08:28+0000
2022-06-16T08:28+0000
رصد عسكري
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وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الحلفاء ينظرون إلى ما تخطط له ألمانيا بأنه النموذج الأمثل. وأشارت إلى أن الطريقة الألمانية تتضمن إيجاد وحدات من الممكن نقلها إلى ليتوانيا في أسرع وقت لتنضم إلى قوات الحلف الموجودة هناك. وقد تصبح هذه الطريقة بديلا لخطة نشر قوات جديدة في "البلدان الأعضاء الأكثر تعرضا للخطر" لتتواجد فيها بصفة مستمرة.يشار إلى أن الدول الأخرى يمكن أن تضع خططا مماثلة. فمثلا، يمكن أن تسلك بريطانيا نفس السبيل لتعزيز وجودها العسكري في إستونيا بينما يمكن أن تعزز فرنسا وجودها العسكري في رومانيا بنفس الطريقة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الناتو يتطلع إلى تعزيز جناحه الشرقي بالطريقة الألمانية
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يتجه عدد من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى التمثل بألمانيا في تعزيز الجناح الشرقي للحلف.
وأفادت
وكالة بلومبرغ للأنباء أن الحلفاء ينظرون إلى ما تخطط له ألمانيا بأنه النموذج الأمثل. وأشارت إلى أن الطريقة الألمانية تتضمن إيجاد وحدات من الممكن نقلها إلى ليتوانيا في أسرع وقت لتنضم إلى قوات الحلف الموجودة هناك. وقد تصبح هذه الطريقة بديلا لخطة نشر قوات جديدة في "البلدان الأعضاء الأكثر تعرضا للخطر" لتتواجد فيها بصفة مستمرة.
يشار إلى أن الدول الأخرى يمكن أن تضع خططا مماثلة. فمثلا، يمكن أن تسلك بريطانيا نفس السبيل لتعزيز وجودها العسكري في إستونيا بينما يمكن أن تعزز فرنسا وجودها العسكري في رومانيا بنفس الطريقة.