https://arabic.sputniknews.com/20220616/الناتو-6-حلفاء-لاستكشاف-حلول-مبتكرة-لطائرات-الهليكوبتر-المستقبلية-1063727639.html
"الناتو".. 6 حلفاء لاستكشاف حلول مبتكرة لطائرات الهليكوبتر المستقبلية
"الناتو".. 6 حلفاء لاستكشاف حلول مبتكرة لطائرات الهليكوبتر المستقبلية
على هامش الاجتماع الوزاري لدفاع "الناتو" في 16 يونيو/يوليو، خصص وزراء فرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة 26.7 مليون يورو لتحديد مستقبل... 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T15:05+0000
2022-06-16T15:05+0000
2022-06-16T15:05+0000
العالم
الناتو
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وبالتعاون مع قطاع صناعة الطيران، سيبدأ المشاركون من الصفر لاستكشاف كيفية مطابقة احتياجاتهم مع أحدث التقنيات في السوق، والنظر في خيارات مثل الدفع الهجين والكهربائي، وبنية نظام مفتوح منهجي، وتقديم محسن جذري خصائص الرحلة، بحسب الموقع الرسمي للناتو.وقال نائب الأمين العام لحلف الناتو ميرسيا جيوانو: "هذا مثال واضح على عمل الناتو والحلفاء معا لتسخير التكنولوجيا سريعة التغير لصالح قدراتنا العسكرية. من خلال استثمار مواردنا وتوجيه تنميتنا من خلال إطار عمل متعدد الجنسيات، فإننا نتأكد من تجهيز الحلفاء بأفضل المعدات المتاحة".وتمتلك المروحيات المتوسطة متعددة الأدوار مجموعة واسعة من الاستخدامات المدنية والعسكرية، بما في ذلك نقل الأشخاص والمعدات والإخلاء الطبي والبحث والإنقاذ. وسيصل الكثير من هذا النوع من الطائرات العمودية التي يديرها الحلفاء حاليا إلى نهاية دورة حياتهم في السنوات المقبلة.وستوفر مرحلة "NGRC"، الأساس للحلفاء لتطوير وتدريب الجيل القادم من وحدات العمل التي لا غنى عنها، حيث ستقوم وكالة الدعم والمشتريات التابعة لحلف الناتو (NSPA) بتنفيذ مرحلة المفهوم نيابة عن المشاركين.ويشكل "NGRC" أحد المشاريع متعددة الجنسيات عالية الوضوح لحلف الناتو ويظهر التزام حلفاء الناتو بالحفاظ على التفوق التكنولوجي ومتابعة التعاون متعدد الجنسيات.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/ستولتنبرغ-الناتو-يعد-حزمة-مساعدة-شاملة-لأوكرانيا-بمعدات-حديثة-1063719476.html
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العالم, الناتو
"الناتو".. 6 حلفاء لاستكشاف حلول مبتكرة لطائرات الهليكوبتر المستقبلية
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على هامش الاجتماع الوزاري لدفاع "الناتو" في 16 يونيو/يوليو، خصص وزراء فرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة 26.7 مليون يورو لتحديد مستقبل أساطيل طائرات الهليكوبتر الخاصة بهم في ظل قدرة الناتو للجيل المقبل من مشروع الطائرات العمودية (NGRC).
وبالتعاون مع قطاع صناعة الطيران، سيبدأ المشاركون من الصفر لاستكشاف كيفية مطابقة احتياجاتهم مع أحدث التقنيات في السوق، والنظر في خيارات مثل الدفع الهجين والكهربائي، وبنية نظام مفتوح منهجي، وتقديم محسن جذري خصائص الرحلة، بحسب الموقع الرسمي للناتو
.
وقال نائب الأمين العام لحلف الناتو ميرسيا جيوانو: "هذا مثال واضح على عمل الناتو والحلفاء معا لتسخير التكنولوجيا سريعة التغير لصالح قدراتنا العسكرية. من خلال استثمار مواردنا وتوجيه تنميتنا من خلال إطار عمل متعدد الجنسيات، فإننا نتأكد من تجهيز الحلفاء بأفضل المعدات المتاحة".
وتمتلك المروحيات المتوسطة متعددة الأدوار مجموعة واسعة من الاستخدامات المدنية والعسكرية، بما في ذلك نقل الأشخاص والمعدات والإخلاء الطبي والبحث والإنقاذ. وسيصل الكثير من هذا النوع من الطائرات العمودية التي يديرها الحلفاء حاليا إلى نهاية دورة حياتهم في السنوات المقبلة.
وستوفر مرحلة "NGRC"، الأساس للحلفاء لتطوير وتدريب الجيل القادم من وحدات العمل التي لا غنى عنها، حيث ستقوم وكالة الدعم والمشتريات التابعة لحلف الناتو (NSPA) بتنفيذ مرحلة المفهوم نيابة عن المشاركين.
ويشكل "NGRC" أحد المشاريع متعددة الجنسيات عالية الوضوح لحلف الناتو ويظهر التزام حلفاء الناتو بالحفاظ على التفوق التكنولوجي ومتابعة التعاون متعدد الجنسيات.