https://arabic.sputniknews.com/20220616/الهيئتان-التنسيقيتان-الروسية-والسورية-دعم-عودة-اللاجئين-عبر-إقامة-المشاريع-المتصلة-بإعادة-الإعمار-1063717483.html

الهيئتان التنسيقيتان الروسية والسورية: دعم عودة اللاجئين عبر إقامة المشاريع المتصلة بإعادة الإعمار

الهيئتان التنسيقيتان الروسية والسورية: دعم عودة اللاجئين عبر إقامة المشاريع المتصلة بإعادة الإعمار

استعرضت الجلسة الختامية للاجتماع المشترك للهيئتين الوزاريتين التنسيقيتين السورية الروسية التي انعقدت ظهر اليوم، ما تم إنجازه على الأرض لتأمين عودة اللاجئين... 16.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-16T13:23+0000

2022-06-16T13:23+0000

2022-06-16T13:23+0000

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وطالب المجتمعون خلال الجلسة التي عقدت في قصر المؤتمرات بدمشق، المجتمع الدولي بتقديم الدعم المناسب للاجئين السوريين وزيادة مساهمته ودعمه لسوريا، بما في ذلك العمل على تنفيذ المشاريع المتصلة بإعادة الإعمار في جميع المجالات على التوازي مع العمليات الإنسانية لنزع الألغام باعتبارها متطلبات جوهرية لتسهيل عودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم التي أجبروا على الخروج منها بفعل الإرهاب.مخلوف: دول الغرب تعيق عودة اللاجئينمن جهته أكد رئيس الهيئة التنسيقية السورية، وزير الإدارة المحلية والبيئة، حسين مخلوف في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن المؤتمر لهذا العام تميز بالبحث في سبل مواصلة التصدي لتسييس قضية اللاجئين السوريين من قبل الدول الغربية، لا سيما تلك الراعية لمؤتمر بروكسل وذرائعها البعيدة كل البعد عن الإنسانية، لكونها الدول نفسها التي تفرض حصاراً اقتصادياً جائراً على سورية وشعبها وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد الأوروبي.وأضاف مخلوف، ما تزال قضية عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم تتعرض لتسييس شديد وضاغظ ويمارس علنية على الدول وعلى المنظمات الدولية المعنية، هدفه الرئيسي عرقلة عودة الراغبين من اللاجئين، وهم الأغلبية، إلى وطنهم، وذلك بغرض تحقيق مآرب سياسية تتعارض مع أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومع المصلحة الوطنية للدولة السورية، مشيراً إلى أن الصعوبات التي تعيق عودة اللاجئين هي العقوبات الاقتصادية الجائرة التي يمارسها الغرب والدول الداعمة لها والتي استهدفت المدنيين بالغذاء والدواء والوقود حتى البنى التحتية والمشافي لم تسلم من هذه العقوبات إضافة للمعامل والمنشآت والمصارف .وحول عودة الأهالي إلى المناطق المحررة من الإرهاب المسلح قال الوزير: يسمح لجميع الأهالي العودة إلى منازلهم ولكن الأمر متعلق بخلو المنطقة من مخلفات الحرب والإرهاب وعودة تأهيل الخدمات والبنى التحتية من مياه وكهرباء وصرف صحي واتصالات وغيرها من مستلزمات الحياة في المناطق المدمرة.ميزنتسيف: زيادة كبيرة مرتقبة في عودة اللاجئينرئيس مركز التنسيق الروسي السوري لإعادة المهجرين السوريين، اللواء ميخائيل ميزنتسييف، أكد في كلمة ألقاها خلال الجلسة الختامية عبر الفيديو: "ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي بأكمله وإشراك المنظمات الدولية والحقوقية في المساعدة لتأمين عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم".وأشار ميزنتسييف، إلى أن العديد من الدول الأجنبية والمنظمات الدولية تعترف بضرورة استعادة الحكومة السورية لأراضيها لتسهيل مسألة عودة المهجرين. وختم كلامه بالقول إن مرسوم العفو وإجراءات الدولة السورية لتسهيل عودة المهجرين واللاجئين السوريين ستؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد العائدين.وتواصل الهيئتان التنسيقيتان السورية والروسية العمل من أجل تقديم المساعدات المختلفة لتأمين العودة الطوعية والآمنة للمهجرين ومن أجل تهيئة ظروف الحياة الجيدة لهم.ووصل عدد العائدين إلى سوريا حوالي خمسة مليون لاجئ ومهجر لغاية العام الماضي، عادوا لأماكن إقامتهم التي اختاروها بفضل الجهود والإجراءات المشتركة الروسية السورية، كما تم تسوية وضع حوالي نحو 400 ألف مواطن سوري عن طريق اللجان المشتركة في المحافظات السورية.

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أخبار سوريا اليوم, روسيا, تقارير سبوتنيك, العالم, العالم العربي