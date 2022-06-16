https://arabic.sputniknews.com/20220616/الوصول-إلى-وقف-إطلاق-النار-بأي-ثمن-رئيس-رومانيا-لا-يجد-مكانا-في-قطار-يحمل-قادة-أوروبا-إلى-أوكرانيا-1063698767.html
الوصول إلى وقف إطلاق النار بأي ثمن.. رئيس رومانيا لا يجد مكانا في قطار يحمل قادة أوروبا إلى أوكرانيا
الوصول إلى وقف إطلاق النار بأي ثمن.. رئيس رومانيا لا يجد مكانا في قطار يحمل قادة أوروبا إلى أوكرانيا
وصل الرئيسان الفرنسي والألماني ورئيس الوزراء الإيطالي في 16 يونيو/حزيران إلى العاصمة الأوكرانية كييف لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T10:13+0000
2022-06-16T10:13+0000
2022-06-16T10:13+0000
أخبار أوكرانيا
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وأتى الرئيس الروماني أيضا إلى كييف في نفس اليوم، ولكنه وصل بشكل انفرادي.وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الدعوة لزيارة كييف تلقاها الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولكنه لم يجد له مكانا في القطار الذي يقل الرئيس الفرنسي والرئيس الألماني أولاف شولتز ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، واضطر للبحث عن سبيل آخر للوصول إلى أوكرانيا على انفراد.وعن الهدف من زيارة كييف قال النائب إيليا كيفا الذي منعته السلطة الأوكرانية العليا أخيرا من مواصلة نشاطه تحت قبة البرلمان الأوكراني، إن هم هموم أوروبا اليوم وقف إطلاق النار في أوكرانيا في أسرع وقت وإن تطلب هذا إعلان الاستسلام أمام موسكو.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الوصول إلى وقف إطلاق النار بأي ثمن.. رئيس رومانيا لا يجد مكانا في قطار يحمل قادة أوروبا إلى أوكرانيا
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وصل الرئيسان الفرنسي والألماني ورئيس الوزراء الإيطالي في 16 يونيو/حزيران إلى العاصمة الأوكرانية كييف لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني.
وأتى الرئيس الروماني أيضا إلى كييف في نفس اليوم، ولكنه وصل بشكل انفرادي.
وذكرت
صحيفة "بيلد" الألمانية أن الدعوة لزيارة كييف تلقاها الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولكنه لم يجد له مكانا في القطار الذي يقل الرئيس الفرنسي والرئيس الألماني أولاف شولتز ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، واضطر للبحث عن سبيل آخر للوصول إلى أوكرانيا على انفراد.
وعن الهدف من زيارة كييف قال
النائب إيليا كيفا الذي منعته السلطة الأوكرانية العليا أخيرا من مواصلة نشاطه تحت قبة البرلمان الأوكراني، إن هم هموم أوروبا اليوم وقف إطلاق النار في أوكرانيا في أسرع وقت وإن تطلب هذا إعلان الاستسلام أمام موسكو.