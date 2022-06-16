https://arabic.sputniknews.com/20220616/الولايات-المتحدة-وكوريا-الجنوبية-تتفقان-على-اتخاذ-خطوات-ملموسة-لتعزيز-التعاون-1063730825.html
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تتفقان على اتخاذ خطوات "ملموسة" لتعزيز التعاون
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تتفقان على اتخاذ خطوات "ملموسة" لتعزيز التعاون
قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين، اليوم الخميس، إن بلاده والولايات المتحدة اتفقتا على "إجراءات تعاون ملموسة" من شأنها تعزيز تحالفهما في مواجهة تهديد... 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T15:32+0000
2022-06-16T15:32+0000
2022-06-16T15:32+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الجنوبية
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موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة "يونهاب" عن الوزير قوله: "لقد أجرينا مناقشات مثمرة حول قضايا تتراوح بين كوريا الشمالية، والتحالف الثنائي، وتوسيع سلسلة التوريد، فضلا عن التعاون الأمني والعملي، بناء على الزخم لتعزيز التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الذي نشأ عن اجتماع القمة الناجح في 21 مايو".وتحدث الوزير بعد وقت قصير من وصوله إلى سيئول قادما من الولايات المتحدة. أمضى بارك أربعة أيام في واشنطن، وهي أول رحلة له إلى الولايات المتحدة منذ توليه منصبه في مايو/ أيار.وقال بارك للصحفيين في المطار إن كوريا الشمالية كانت على رأس أولويات السياسة لكلا البلدين، حيث طرح هذا الموضوع وغيره من الموضوعات، بما في ذلك الصراع في أوكرانيا والجائحة.كما أوضح أن المناقشات مع وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن التي جرت يوم الاثنين، شملت أيضا أزمتي الغذاء والطاقة وقضية تغير المناخ.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/كوريا-الجنوبية-شعبية-الرئيس-يون-سيوك-يول-تتراجع-إلى-أقل-من-50-1063683953.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تتفقان على اتخاذ خطوات "ملموسة" لتعزيز التعاون
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قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين، اليوم الخميس، إن بلاده والولايات المتحدة اتفقتا على "إجراءات تعاون ملموسة" من شأنها تعزيز تحالفهما في مواجهة تهديد كوريا الشمالية.
موسكو - سبوتنيك
. ونقلت وكالة "يونهاب" عن الوزير قوله: "لقد أجرينا مناقشات مثمرة حول قضايا تتراوح بين كوريا الشمالية، والتحالف الثنائي، وتوسيع سلسلة التوريد، فضلا عن التعاون الأمني والعملي، بناء على الزخم لتعزيز التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الذي نشأ عن اجتماع القمة الناجح في 21 مايو".
وتحدث الوزير بعد وقت قصير من وصوله إلى سيئول قادما من الولايات المتحدة
. أمضى بارك أربعة أيام في واشنطن، وهي أول رحلة له إلى الولايات المتحدة منذ توليه منصبه في مايو/ أيار.
وقال بارك للصحفيين في المطار إن كوريا الشمالية كانت على رأس أولويات السياسة لكلا البلدين، حيث طرح هذا الموضوع وغيره من الموضوعات، بما في ذلك الصراع في أوكرانيا والجائحة.
كما أوضح أن المناقشات مع وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن التي جرت يوم الاثنين، شملت أيضا أزمتي الغذاء والطاقة وقضية تغير المناخ.