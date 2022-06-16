https://arabic.sputniknews.com/20220616/بايدن-بلادنا-في-وضع-أفضل-للهيمنة-على-الفترة-المقبلة-من-القرن-الحادي-والعشرين-1063747533.html
بايدن: بلادنا في وضع أفضل للهيمنة على الفترة المقبلة من القرن الحادي والعشرين
بايدن: بلادنا في وضع أفضل للهيمنة على الفترة المقبلة من القرن الحادي والعشرين
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس، إن شعبه "محبط جدا جدا'' بعد عامين مضطربين مع جائحة فيروس كورونا والتقلبات الاقتصادية والآن ارتفاع أسعار البنزين الذي... 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T20:59+0000
2022-06-16T20:59+0000
2022-06-16T20:59+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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وأضاف في مقابلة مع وكالة "أسوشيتيد برس" أن الركود ليس حتميا، معربا عن انزعاجه من مزاعم المشرعين الجمهوريين بأن خطة مساعدات "كوفيد-19" العام الماضي كانت مسؤولة بالكامل عن ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في 40 عاما.ووصف بايدن حجة الجمهوريين حول خطة المساعدات بأنها "غريبة". أما بالنسبة للعقلية الأمريكية العامة، فقال رئيس الولايات المتحدة: "الناس محبطون حقا".وتابع: "ارتفعت الحاجة إلى الصحة العقلية في أمريكا، لأن الناس رأوا كل شيء محبطا؛ كل شيء اعتمدوا عليه محبط، لكن معظمه نتيجة لما حدث، وما حدث نتيجة لأزمة كوفيد".وحول تحذيرات الاقتصاديين بشأن الركود المحتمل في البلاد، قال: "أولا، هذا ليس حتميا، وثانيا، نحن في وضع أقوى من أي دولة في العالم للتغلب على هذا التضخم". وأضاف انه يرى سببا للتفاؤل مع وصول معدل البطالة إلى 3.6% والقوة النسبية لأمريكا في العالم.وتابع بايدن: "كونوا على ثقة، لأنني واثق من أننا في وضع أفضل من أي بلد في العالم لامتلاك الربع الثاني من القرن الحادي والعشرين.. هذه ليست مبالغة، هذه حقيقة".
https://arabic.sputniknews.com/20220616/البيت-الأبيض-يوضح-هل-يسأل-بايدن-عن-مكان-جثة-خاشقجي-أثناء-زيارته-للسعودية-1063738867.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
بايدن: بلادنا في وضع أفضل للهيمنة على الفترة المقبلة من القرن الحادي والعشرين
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس، إن شعبه "محبط جدا جدا'' بعد عامين مضطربين مع جائحة فيروس كورونا والتقلبات الاقتصادية والآن ارتفاع أسعار البنزين الذي يضرب ميزانيات الأسر، مؤكدا أن بلاده تمتلك الإمكانيات للهيمنة على الربع المقبل من القرن الجاري.
وأضاف في مقابلة مع وكالة "أسوشيتيد برس" أن الركود ليس حتميا، معربا عن انزعاجه من مزاعم المشرعين الجمهوريين بأن خطة مساعدات "كوفيد-19" العام الماضي كانت مسؤولة بالكامل عن ارتفاع التضخم
إلى أعلى مستوى في 40 عاما.
ووصف بايدن حجة الجمهوريين حول خطة المساعدات بأنها "غريبة". أما بالنسبة للعقلية الأمريكية العامة، فقال رئيس الولايات المتحدة: "الناس محبطون حقا".
وتابع: "ارتفعت الحاجة إلى الصحة العقلية في أمريكا، لأن الناس رأوا كل شيء محبطا؛ كل شيء اعتمدوا عليه محبط، لكن معظمه نتيجة لما حدث، وما حدث نتيجة لأزمة كوفيد".
وحول تحذيرات الاقتصاديين بشأن الركود المحتمل في البلاد
، قال: "أولا، هذا ليس حتميا، وثانيا، نحن في وضع أقوى من أي دولة في العالم للتغلب على هذا التضخم". وأضاف انه يرى سببا للتفاؤل مع وصول معدل البطالة إلى 3.6% والقوة النسبية لأمريكا في العالم.
وتابع بايدن: "كونوا على ثقة، لأنني واثق من أننا في وضع أفضل من أي بلد في العالم لامتلاك الربع الثاني من القرن الحادي والعشرين.. هذه ليست مبالغة، هذه حقيقة".