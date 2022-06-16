https://arabic.sputniknews.com/20220616/بايدن-يقدم-طلبا-جديدا-لإسرائيل-بشأن-الفلسطينيين-قبيل-زيارته-لتل-أبيب-1063698062.html
بايدن يقدم طلبا جديدا لإسرائيل بشأن الفلسطينيين قبيل زيارته لتل أبيب
بايدن يقدم طلبا جديدا لإسرائيل بشأن الفلسطينيين قبيل زيارته لتل أبيب
طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من إسرائيل اتخاذ خطوات جديدة بشأن الفلسطينيين قبيل زيارة الرئيس جو بايدن المقررة للبلاد الشهر المقبل. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T09:58+0000
2022-06-16T09:58+0000
2022-06-16T09:58+0000
جو بايدن
أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم العربي
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وذكر الموقع العبري واللا، أمس الأربعاء، أن الإدارة الأمريكية طلبت من إسرائيل اتخاذ خطوات إيجابية وبناءة تجاه الفلسطينيين، على رأسها الموافقة على وجود رمزي لمسؤولي السلطة الفلسطينية عند جسر اللنبي.وأكد الموقع العبري أن إدارة بايدن طلبت قبيل زيارة الرئيس الأمريكي لتل أبيب ورام الله الموافقة الإسرائيلية على تواجد رمزي للفلسطينيين عند المعبر الحدودي بين الضفة الغربية والأردن على جسر اللنبي، بدعوى أن هذا المعبر الحدودي يخدم الفلسطينيين بشكل أساسي.وأوضح مسؤولون إسرائيليون إنهم سيدرسون هذه الخطوة بطريقة إيجابية، ولكن يجب أن يوافق عليها رئيس الوزراء نفتالي بينيت.وأفاد الموقع العبري بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يشعر بالإحباط من تصرفات إسرائيل في الضفة الغربية ويشعر بالحنق من السياسة الأمريكية تجاه القضية الإسرائيلية الفلسطينية.وتابع: "يهدد عباس باتخاذ إجراءات مضادة ضد إسرائيل مثل وقف التنسيق الأمني والتحركات في مؤسسات الأمم المتحدة أو حتى إلغاء الاعتراف بإسرائيل".وتشن إسرائيل منذ مارس/آذار الماضي حملة اعتقالات في الضفة الغربية تتخللها عمليات اغتيال لناشطين تقول إسرائيل إنهم متورطون في التخطيط لهجمات ضدها.وأعلن البيت الأبيض أن "الرئيس بايدن سيزور منطقة الشرق الأوسط في الفترة من 13 إلى 16 يوليو/تموز لتعزيز التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وازدهارها وحضور قمة مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن (المعروف باسم GCC + 3)، كما سيلتقي نظرائه من المنطقة لتعزيز الأمن والمصالح الاقتصادية والدبلوماسية للولايات المتحدة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم العربي
بايدن يقدم طلبا جديدا لإسرائيل بشأن الفلسطينيين قبيل زيارته لتل أبيب
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طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من إسرائيل اتخاذ خطوات جديدة بشأن الفلسطينيين قبيل زيارة الرئيس جو بايدن المقررة للبلاد الشهر المقبل.
وذكر الموقع العبري واللا، أمس الأربعاء، أن الإدارة الأمريكية طلبت من إسرائيل اتخاذ خطوات إيجابية وبناءة تجاه الفلسطينيين، على رأسها الموافقة على وجود رمزي لمسؤولي السلطة الفلسطينية عند جسر اللنبي.
وأكد الموقع العبري أن إدارة بايدن طلبت قبيل زيارة الرئيس الأمريكي
لتل أبيب ورام الله الموافقة الإسرائيلية على تواجد رمزي للفلسطينيين عند المعبر الحدودي بين الضفة الغربية والأردن على جسر اللنبي، بدعوى أن هذا المعبر الحدودي يخدم الفلسطينيين بشكل أساسي.
وأوضح مسؤولون إسرائيليون إنهم سيدرسون هذه الخطوة بطريقة إيجابية، ولكن يجب أن يوافق عليها رئيس الوزراء نفتالي بينيت.
وأفاد الموقع العبري بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس
يشعر بالإحباط من تصرفات إسرائيل في الضفة الغربية ويشعر بالحنق من السياسة الأمريكية تجاه القضية الإسرائيلية الفلسطينية.
وتابع: "يهدد عباس باتخاذ إجراءات مضادة ضد إسرائيل مثل وقف التنسيق الأمني والتحركات في مؤسسات الأمم المتحدة أو حتى إلغاء الاعتراف بإسرائيل".
وتشن إسرائيل منذ مارس/آذار الماضي حملة اعتقالات في الضفة الغربية تتخللها عمليات اغتيال لناشطين تقول إسرائيل إنهم متورطون في التخطيط لهجمات ضدها.
وأعلن البيت الأبيض أن "الرئيس بايدن سيزور منطقة الشرق الأوسط في الفترة من 13 إلى 16 يوليو/تموز لتعزيز التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وازدهارها وحضور قمة مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن (المعروف باسم GCC + 3)، كما سيلتقي نظرائه من المنطقة لتعزيز الأمن والمصالح الاقتصادية والدبلوماسية للولايات المتحدة".