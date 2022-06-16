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https://arabic.sputniknews.com/20220616/بطل-فيلم-الكرتون-لايتيير-عن-حظره-في-دول-بسبب-المثلية-إنهم-حمقى-1063747984.html
بطل فيلم الكرتون "لايتيير" عن حظره في دول بسبب المثلية: إنهم حمقى
بطل فيلم الكرتون "لايتيير" عن حظره في دول بسبب المثلية: إنهم حمقى
هاجم الممثل الأمريكي، كريس إيفانز، منتقدو فيلم الرسوم المتحركة "لايتيير"، الذي يلعب بطولته ‏بصوته، وتعرض للحظر في العديد من دول العالم، بسبب احتوائه على مشهد... 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T21:04+0000
2022-06-16T21:04+0000
مجتمع
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وقال إيفانز في مقابلة مع وكالة "رويترز" إنه "يجب تجاهل أولئك الذين يتفاعلون بشكل سلبي مع الفيلم".وتابع: "الحقيقة الحقيقية هي أن هؤلاء حمقى".وأضاف: "في كل مرة يحدث فيها تقدم اجتماعي بينما نصحو، تكون القصة الأمريكية، قصة الإنسان هي قصة يقظة اجتماعية ونمو مستمر، وهذا ما يجعلنا صالحين".وأردف: "أعتقد أن الهدف هو عدم منحهم أي اهتمام، والمضي قدما واحتضان النمو الذي يجعلنا بشرا".وتم حظر فيلم "لايتيير" في الإمارات العربية المتحدة، لأنه يصور المثلية الجنسية، ولم تتمكن شركة "ديزني" المنتجة له من الحصول على إذن لعرضه في 13 دولة أخرى في الشرق الأوسط وآسيا.ويجسد كريس إيفانز في فيلم الرسوم المتحركة، "لايتيير"، دور رائد الفضاء الأمريكي "باز لايتيير"، المستوحى من أفلام الكرتون الشهيرة "توي ستوري"، التي تتناول قصص مجموعة من ألعاب الأطفال.وحقق إيفانز شهرة مدوية من تجسيده دور البطل الخارق "كابتن أميركا"، في سلسلة أفلام "أفنجرز"، المقتبسة من قصص "مارفل" الهزلية.
https://arabic.sputniknews.com/20220613/السعودية-والإمارات-تمنعان-عرض-فيلم-الرسوم-المتحركة-لايتيير-من-إنتاج-ديزني-1063522922.html
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مجتمع, منوعات

بطل فيلم الكرتون "لايتيير" عن حظره في دول بسبب المثلية: إنهم حمقى

21:04 GMT 16.06.2022
© AFP 2022 / MATT WINKELMEYERالممثل الأمريكي، كريس إيفانز
الممثل الأمريكي، كريس إيفانز - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
الممثل الأمريكي، كريس إيفانز
© AFP 2022 / MATT WINKELMEYER
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هاجم الممثل الأمريكي، كريس إيفانز، منتقدو فيلم الرسوم المتحركة "لايتيير"، الذي يلعب بطولته ‏بصوته، وتعرض للحظر في العديد من دول العالم، بسبب احتوائه على مشهد قبلة بين شخصيتين مثليتين.‏
وقال إيفانز في مقابلة مع وكالة "رويترز" إنه "يجب تجاهل أولئك الذين يتفاعلون بشكل سلبي مع الفيلم".
وتابع: "الحقيقة الحقيقية هي أن هؤلاء حمقى".
وأضاف: "في كل مرة يحدث فيها تقدم اجتماعي بينما نصحو، تكون القصة الأمريكية، قصة الإنسان هي قصة يقظة اجتماعية ونمو مستمر، وهذا ما يجعلنا صالحين".
وأشار كريس إيفانز موضحا أنه "سيكون هناك دوما أناس خائفون وغير مدركين، ويحاولون التمسك بمعتقدات الماضي، ولكن هؤلاء الناس سيموتون وينقرضون مثل الديناصورات".
وأردف: "أعتقد أن الهدف هو عدم منحهم أي اهتمام، والمضي قدما واحتضان النمو الذي يجعلنا بشرا".
شخصية الرسوم المتحركة باز لايتيير - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
السعودية والإمارات تمنعان عرض فيلم الرسوم المتحركة "لايتيير" من إنتاج "ديزني"
13 يونيو, 12:59 GMT
وتم حظر فيلم "لايتيير" في الإمارات العربية المتحدة، لأنه يصور المثلية الجنسية، ولم تتمكن شركة "ديزني" المنتجة له من الحصول على إذن لعرضه في 13 دولة أخرى في الشرق الأوسط وآسيا.
ويجسد كريس إيفانز في فيلم الرسوم المتحركة، "لايتيير"، دور رائد الفضاء الأمريكي "باز لايتيير"، المستوحى من أفلام الكرتون الشهيرة "توي ستوري"، التي تتناول قصص مجموعة من ألعاب الأطفال.
وحقق إيفانز شهرة مدوية من تجسيده دور البطل الخارق "كابتن أميركا"، في سلسلة أفلام "أفنجرز"، المقتبسة من قصص "مارفل" الهزلية.
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