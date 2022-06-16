عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220616/بيل-غيتس-العملات-المشفرة-تعتمد-على-نظرية-الخداع-العظيم-1063689011.html
بيل غيتس: العملات المشفرة تعتمد على نظرية "الخداع العظيم"
بيل غيتس: العملات المشفرة تعتمد على نظرية "الخداع العظيم"
هاجم الملياردير الأمريكي بيل غيتس العملات المشفرة معتبرا أنها تعتمد على ما وصفه بـ"نظرية الخداع العظيم". 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T08:27+0000
2022-06-16T08:27+0000
اقتصاد
تقنية بلوك تشين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050652381_0:360:2933:2010_1920x0_80_0_0_080a0c5ca57fce0def712c84c6d61852.jpg
جاء ذلك خلال مشاركة بيل غيتس، الشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت، في مؤتمر حول مكافحة التغيرات المناخية، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس.وجاء حديث بيل غيتس، ردا على سؤال حول رأيه في الرموز غير القابلة للاستبدال "إن إف تي" والعملات المشفرة، حيث أكد أنه ليس من محبي العملات الرقمية.ولفت إلى أنه اعتاد على الاستثمار في الأصول الإنتاجية مثل المزارع والشركات، التي تقوم بتصنيع منتجات.وقال غيتس: "العملات المشفرة تعتمد بنسبة 100 في المئة على نظرية الخداع العظيم، وأنا لست مشتركا في ذلك على أي حال".كما سخر الملياردير الأمريكي من الرموز الرقمية ووصفها بـ "نماذج القرود المصغرة الرقمية"، مشيرة إلى أنها باهظة الثمن.وتتزامن تصريحات بيل غيتس، مع خسارة العملات المشفرة وأبرزها بيتكوين، نحو ثلثي القيمة التي وصلت إليها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.يذكر أن الشريك المؤسس لمايكروسوفت حذر في تصريحات سابقة من سهولة التلاعب في العملات المشفرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220509/بيل-غيتس-يحذر-من-مستقبل-اقتصادي-يثير-قلقه-بشدة-1062033965.html
https://arabic.sputniknews.com/20220521/بيل-غيتس-يقول-إنه-لا-يمتلك-أي-عملة-مشفرة-لأنها-لا-تضيف-إلى-المجتمع-1062497074.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050652381_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_6202b81267bb449a112ebfd4dd132699.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, تقنية بلوك تشين

بيل غيتس: العملات المشفرة تعتمد على نظرية "الخداع العظيم"

08:27 GMT 16.06.2022
© Sputnik . Evgeniy Biyatov / الذهاب إلى بنك الصورعملات رقمية
عملات رقمية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© Sputnik . Evgeniy Biyatov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
هاجم الملياردير الأمريكي بيل غيتس العملات المشفرة معتبرا أنها تعتمد على ما وصفه بـ"نظرية الخداع العظيم".
جاء ذلك خلال مشاركة بيل غيتس، الشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت، في مؤتمر حول مكافحة التغيرات المناخية، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس.
بيل غيتس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
بيل غيتس يحذر من مستقبل اقتصادي يثير قلقه بشدة
9 مايو, 15:38 GMT
وجاء حديث بيل غيتس، ردا على سؤال حول رأيه في الرموز غير القابلة للاستبدال "إن إف تي" والعملات المشفرة، حيث أكد أنه ليس من محبي العملات الرقمية.
ولفت إلى أنه اعتاد على الاستثمار في الأصول الإنتاجية مثل المزارع والشركات، التي تقوم بتصنيع منتجات.
وقال غيتس: "العملات المشفرة تعتمد بنسبة 100 في المئة على نظرية الخداع العظيم، وأنا لست مشتركا في ذلك على أي حال".
بيل غيتس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
بيل غيتس يقول إنه لا يمتلك أي عملة مشفرة لأنها "لا تضيف إلى المجتمع"‏ أي قيمة
21 مايو, 09:22 GMT
كما سخر الملياردير الأمريكي من الرموز الرقمية ووصفها بـ "نماذج القرود المصغرة الرقمية"، مشيرة إلى أنها باهظة الثمن.
وتتزامن تصريحات بيل غيتس، مع خسارة العملات المشفرة وأبرزها بيتكوين، نحو ثلثي القيمة التي وصلت إليها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
يذكر أن الشريك المؤسس لمايكروسوفت حذر في تصريحات سابقة من سهولة التلاعب في العملات المشفرة.
© Sputnik10 غملات رقمية تتصدرها بيتكوين
10 غملات رقمية تتصدرها بيتكوين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
10 غملات رقمية تتصدرها بيتكوين
© Sputnik
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР фиксирует последствия обстрела в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала