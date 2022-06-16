https://arabic.sputniknews.com/20220616/بيل-غيتس-العملات-المشفرة-تعتمد-على-نظرية-الخداع-العظيم-1063689011.html

بيل غيتس: العملات المشفرة تعتمد على نظرية "الخداع العظيم"

بيل غيتس: العملات المشفرة تعتمد على نظرية "الخداع العظيم"

هاجم الملياردير الأمريكي بيل غيتس العملات المشفرة معتبرا أنها تعتمد على ما وصفه بـ"نظرية الخداع العظيم". 16.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-16T08:27+0000

2022-06-16T08:27+0000

2022-06-16T08:27+0000

اقتصاد

تقنية بلوك تشين

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جاء ذلك خلال مشاركة بيل غيتس، الشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت، في مؤتمر حول مكافحة التغيرات المناخية، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس.وجاء حديث بيل غيتس، ردا على سؤال حول رأيه في الرموز غير القابلة للاستبدال "إن إف تي" والعملات المشفرة، حيث أكد أنه ليس من محبي العملات الرقمية.ولفت إلى أنه اعتاد على الاستثمار في الأصول الإنتاجية مثل المزارع والشركات، التي تقوم بتصنيع منتجات.وقال غيتس: "العملات المشفرة تعتمد بنسبة 100 في المئة على نظرية الخداع العظيم، وأنا لست مشتركا في ذلك على أي حال".كما سخر الملياردير الأمريكي من الرموز الرقمية ووصفها بـ "نماذج القرود المصغرة الرقمية"، مشيرة إلى أنها باهظة الثمن.وتتزامن تصريحات بيل غيتس، مع خسارة العملات المشفرة وأبرزها بيتكوين، نحو ثلثي القيمة التي وصلت إليها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.يذكر أن الشريك المؤسس لمايكروسوفت حذر في تصريحات سابقة من سهولة التلاعب في العملات المشفرة.

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