https://arabic.sputniknews.com/20220616/تدمير-وكر-للإرهابيين-في-محافظة-كركوك-1063706415.html
تدمير وكر للإرهابيين في محافظة كركوك
تدمير وكر للإرهابيين في محافظة كركوك
قالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، إنه تم تدمير وكر للإرهابيين في محافظة كركوك. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T11:36+0000
2022-06-16T11:36+0000
2022-06-16T11:36+0000
العالم العربي
العراق
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ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن الاستخبارات بيانا قالت فيه: "طائرات إف-16العراقية استهدفت وكرا للارهابيين في كركوك بثلاث ضربات مباشرة، فحولت هذا الوكر إلى ركام وبداخله العناصر الإرهابية المنهزمة".وأشاد البيان بالمعلومات الاستخبارية الدقيقة التي تقدمها وكالة الاستخبارات والتي "أسهمت بحسم العديد من العمليات الأمنية وكانت محط فخر واعتزاز كبير في نفس أبناء الشعب العراقي"، بحسب البيان.هذا واعتقل جهاز الأمن الوطني العراقي، أمس الأربعاء، 4 عناصر إرهابية، حسبما أفادت خلية الإعلام الأمني.ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن خلية الإعلام الأمني بيانا قالت فيه إنه: "بناءً على معلومات استخبارية وجهد ميداني، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ديالى من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين صادرة بحقهم مذكرات قضائية ويشكلون مفرزة أمنية مهمتها تنفيذ الاغتيالات".وأوضحت الخلية أن "أحد المقبوض عليهم كان يشغل منصب ما يسمى شرعي قاطع العظيم التابع لولاية ديالى، والثاني معاون آمر القاطع واثنين من الإرهابيين لذات الولاية الإرهابية".واختتم بيان الخلية بالإشارة إلى أنه تم تدوين أقوال المعتقلين أصولا وتمت إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
العراق
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق
تدمير وكر للإرهابيين في محافظة كركوك
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قالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، إنه تم تدمير وكر للإرهابيين في محافظة كركوك.
ونقل موقع "السومرية نيوز
"، عن الاستخبارات بيانا قالت فيه: "طائرات إف-16العراقية استهدفت وكرا للارهابيين في كركوك بثلاث ضربات مباشرة، فحولت هذا الوكر إلى ركام وبداخله العناصر الإرهابية المنهزمة".
وأشاد البيان بالمعلومات الاستخبارية الدقيقة التي تقدمها وكالة الاستخبارات والتي "أسهمت بحسم العديد من العمليات الأمنية وكانت محط فخر واعتزاز كبير في نفس أبناء الشعب العراقي"، بحسب البيان.
هذا واعتقل جهاز الأمن الوطني العراقي، أمس الأربعاء، 4 عناصر إرهابية، حسبما أفادت خلية الإعلام الأمني.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"
عن خلية الإعلام الأمني بيانا قالت فيه إنه: "بناءً على معلومات استخبارية وجهد ميداني، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ديالى من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين صادرة بحقهم مذكرات قضائية ويشكلون مفرزة أمنية مهمتها تنفيذ الاغتيالات".
وأوضحت الخلية أن "أحد المقبوض عليهم كان يشغل منصب ما يسمى شرعي قاطع العظيم التابع لولاية ديالى، والثاني معاون آمر القاطع واثنين من الإرهابيين لذات الولاية الإرهابية".
واختتم بيان الخلية بالإشارة إلى أنه تم تدوين أقوال المعتقلين أصولا وتمت إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.