https://arabic.sputniknews.com/20220616/تركيا-سجن-16-صحفيا-كرديا-بتهمة-الانتماء-إلى-منظمة-إرهابية-1063719251.html
تركيا... سجن 16 صحفيا كرديا بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية"
تركيا... سجن 16 صحفيا كرديا بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية"
قضت محكمة تركية، اليوم الخميس، بسجن 16 صحفيا كرديا بعد توجيه تهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية" لهم. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T13:41+0000
2022-06-16T13:41+0000
2022-06-16T13:41+0000
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وذكرت شبكة "رووداو" إنه تم إيداع الصحفيين الستة عشر السجن بتهمة انتمائهم إلى "منظمة إرهابية" في دياربكر جنوب شرقي تركيا ذي الغالبية الكردية.جاء حكم اليوم بعدما أوقفت السلطات عشرين صحفيا يعملون لصالح وسائل إعلام وشركات إنتاج قريبة من حزب الشعوب الديمقراطي، واجهوا اتهامات بـ "الانتماء إلى القسم الصحفي" لحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره انقرة "إرهابيا"، ووضعوا قيد الحجز الاحتياطي منذ ذلك الحين.يشار إلى أنه من بين الـ16 صحفيا الذين تم سجنهم سردار ألتان، الرئيس المشارك لجمعية صحافيين، فيما أفرج عن الصحفيين الأربعة المتبقين تحت رقابة قضائية، وقالت وسائل إعلام تركية، إن المدعي استجوب الصحفيين بشأن مضمون مقالاتهم.وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني عراقي، أمس الأربعاء، بمقتل طفل وإصابة 4 أشخاص بقصف نفذته طائرات مسيرة تركية استهدف مقار حزبية وتسبب بأضرار بمنازل مدنية في ناحية سنوني بقضاء سنجار شمالي العراق.وقال المصدر، لـ"سبوتنيك"، إن "طائرات مسيرة تركية استهدفت مقرا لقوات اليبشة (تقول تركيا إنها قوات تابعة لحزب العمال الكردستاني)، بالإضافة إلى مقر لمجلس شعب ناحية سنوني، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص ومقتل طفل نتيجة تضرر عدد من المنازل القريبة من المواقع المستهدفة".ويتعرض قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى شمالي العراق إلى عمليات قصف جوي تركي بشكل متكرر، حيث تقول أنقرة إن مسلحي حزب العمال الكردستاني (مدرج على قائمة المنظمات "الإرهابية" في الولايات المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي) يتخذون من القضاء معقلاً لهم .
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
تركيا... سجن 16 صحفيا كرديا بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية"
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قضت محكمة تركية، اليوم الخميس، بسجن 16 صحفيا كرديا بعد توجيه تهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية" لهم.
وذكرت شبكة "رووداو"
إنه تم إيداع الصحفيين الستة عشر السجن بتهمة انتمائهم إلى "منظمة إرهابية" في دياربكر جنوب شرقي تركيا ذي الغالبية الكردية.
جاء حكم اليوم بعدما أوقفت السلطات عشرين صحفيا يعملون لصالح وسائل إعلام وشركات إنتاج قريبة من حزب الشعوب الديمقراطي، واجهوا اتهامات بـ "الانتماء إلى القسم الصحفي" لحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره انقرة "إرهابيا"، ووضعوا قيد الحجز الاحتياطي منذ ذلك الحين.
يشار إلى أنه من بين الـ16 صحفيا الذين تم سجنهم سردار ألتان، الرئيس المشارك لجمعية صحافيين، فيما أفرج عن الصحفيين الأربعة المتبقين تحت رقابة قضائية، وقالت وسائل إعلام تركية، إن المدعي استجوب الصحفيين بشأن مضمون مقالاتهم.
وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني عراقي، أمس الأربعاء، بمقتل طفل وإصابة 4 أشخاص
بقصف نفذته طائرات مسيرة تركية استهدف مقار حزبية وتسبب بأضرار بمنازل مدنية في ناحية سنوني بقضاء سنجار شمالي العراق.
وقال المصدر، لـ"سبوتنيك"، إن "طائرات مسيرة تركية استهدفت مقرا لقوات اليبشة (تقول تركيا إنها قوات تابعة لحزب العمال الكردستاني)، بالإضافة إلى مقر لمجلس شعب ناحية سنوني، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص ومقتل طفل نتيجة تضرر عدد من المنازل القريبة من المواقع المستهدفة".
ويتعرض قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى شمالي العراق إلى عمليات قصف جوي تركي بشكل متكرر، حيث تقول أنقرة إن مسلحي حزب العمال الكردستاني (مدرج على قائمة المنظمات "الإرهابية" في الولايات المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي) يتخذون من القضاء معقلاً لهم .