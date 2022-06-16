https://arabic.sputniknews.com/20220616/تركيا-علاقاتنا-بالكويت-نموذجية-ونسعى-لتعميقها-1063731469.html

تركيا: علاقاتنا بالكويت نموذجية ونسعى لتعميقها

تركيا: علاقاتنا بالكويت نموذجية ونسعى لتعميقها

قالت السفيرة التركية لدى الكويت، عائشة هلال صايان كويتاك، إن علاقات بلادها مع الكويت "نموذجية". 16.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-16T15:40+0000

2022-06-16T15:40+0000

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أخبار تركيا اليوم

أخبار الكويت اليوم

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وأضافت السفيرة التركية أن هناك إمكانات تعاون واسعة تنتظر البلدين لتعميق العلاقات في جميع المجالات، بحسب وكالة "الأناضول".وأوضحت السفيرة التركية أن هناك مقاربات متشابهة في العديد من القضايا الإقليمية والدولية بين البلدين، لافتة إلى أن التطورات في المنطقة والعالم تتطلب حوارات أكثر تواترا وانتظاما.وذكرت أن أنقرة تولي أهمية للتشاور والحوار الوثيق والتعاون مع الكويت في القضايا الإقليمية، لافتة إلى أن هناك تواصلا مستمرا بين وزيري خارجية البلدين.وبينت الدبلوماسية التركية أن تطوير التعاون مع الكويت في المجال الصحي والأكاديمي هو أحد الأهداف التي توليها بلادها أهمية خاصة، بالإضافة للتعاون العسكري والدفاعي.وعن العلاقات السياحية، ذكرت أن تركيا هي الوجهة السياحية الأولى للكويتيين.وأوضحت أن عدد الكويتيين الذين زاروا تركيا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري تجاوز 100 ألف.

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