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https://arabic.sputniknews.com/20220616/تركيا-علاقاتنا-بالكويت-نموذجية-ونسعى-لتعميقها-1063731469.html
تركيا: علاقاتنا بالكويت نموذجية ونسعى لتعميقها
تركيا: علاقاتنا بالكويت نموذجية ونسعى لتعميقها
قالت السفيرة التركية لدى الكويت، عائشة هلال صايان كويتاك، إن علاقات بلادها مع الكويت "نموذجية". 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T15:40+0000
2022-06-16T15:40+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار الكويت اليوم
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وأضافت السفيرة التركية أن هناك إمكانات تعاون واسعة تنتظر البلدين لتعميق العلاقات في جميع المجالات، بحسب وكالة "الأناضول".وأوضحت السفيرة التركية أن هناك مقاربات متشابهة في العديد من القضايا الإقليمية والدولية بين البلدين، لافتة إلى أن التطورات في المنطقة والعالم تتطلب حوارات أكثر تواترا وانتظاما.وذكرت أن أنقرة تولي أهمية للتشاور والحوار الوثيق والتعاون مع الكويت في القضايا الإقليمية، لافتة إلى أن هناك تواصلا مستمرا بين وزيري خارجية البلدين.وبينت الدبلوماسية التركية أن تطوير التعاون مع الكويت في المجال الصحي والأكاديمي هو أحد الأهداف التي توليها بلادها أهمية خاصة، بالإضافة للتعاون العسكري والدفاعي.وعن العلاقات السياحية، ذكرت أن تركيا هي الوجهة السياحية الأولى للكويتيين.وأوضحت أن عدد الكويتيين الذين زاروا تركيا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري تجاوز 100 ألف.
https://arabic.sputniknews.com/20211024/نشطاء-كويتوين-في-تركيا-يصدرون-بيانا-للرد-على-أنباء-العفو-الأميري-عنهم-ماذا-قالوا؟-1050514858.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار الكويت اليوم

تركيا: علاقاتنا بالكويت نموذجية ونسعى لتعميقها

15:40 GMT 16.06.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayوزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021
وزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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قالت السفيرة التركية لدى الكويت، عائشة هلال صايان كويتاك، إن علاقات بلادها مع الكويت "نموذجية".
وأضافت السفيرة التركية أن هناك إمكانات تعاون واسعة تنتظر البلدين لتعميق العلاقات في جميع المجالات، بحسب وكالة "الأناضول".
أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، 5 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2021
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24 أكتوبر 2021, 07:39 GMT
وأوضحت السفيرة التركية أن هناك مقاربات متشابهة في العديد من القضايا الإقليمية والدولية بين البلدين، لافتة إلى أن التطورات في المنطقة والعالم تتطلب حوارات أكثر تواترا وانتظاما.
وذكرت أن أنقرة تولي أهمية للتشاور والحوار الوثيق والتعاون مع الكويت في القضايا الإقليمية، لافتة إلى أن هناك تواصلا مستمرا بين وزيري خارجية البلدين.
وبينت الدبلوماسية التركية أن تطوير التعاون مع الكويت في المجال الصحي والأكاديمي هو أحد الأهداف التي توليها بلادها أهمية خاصة، بالإضافة للتعاون العسكري والدفاعي.
وعن العلاقات السياحية، ذكرت أن تركيا هي الوجهة السياحية الأولى للكويتيين.
وأوضحت أن عدد الكويتيين الذين زاروا تركيا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري تجاوز 100 ألف.
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