تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:52 GMT 16.06.2022
وصل، اليوم الخميس، إلى العاصمة الأوكرانية كييف كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي والمستشار الألماني أولاف شولتز.
06:31 GMT 16.06.2022
06:30 GMT 16.06.2022
06:29 GMT 16.06.2022
أفادت وسائل إعلام إيطالية، صباح اليوم الخميس، بوصول كل من رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز إلى أوكرانيا.