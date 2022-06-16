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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1063680461.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T06:28+0000
2022-06-16T06:28+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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روسيا, новый онлайн для белой редактуры
ممثلو المركز المشترك للتحكم والتنسيق لنظام وقف إطلاق النار في جمهورية دونيتسك الشعبية يسجلون عواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة بريانكا، جمهورية لوغانسك الشعبية، إقليم دونباس، حدود روسيا 22 مارس 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

06:28 GMT 16.06.2022
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
06:52 GMT 16.06.2022
وصول ماكرون ودراغي وشولتز إلى كييف
وصل، اليوم الخميس، إلى العاصمة الأوكرانية كييف كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي والمستشار الألماني أولاف شولتز.
06:31 GMT 16.06.2022
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الكرملين: روسيا والولايات المتحدة تقعان الآن في بقعة ساخنة للغاية من المواجهة
06:16 GMT
06:30 GMT 16.06.2022
آلية إينفاونا للحرب الإلكترونية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أثبتت فعاليتها في أوكرانيا.. تقنيات روسية تجرد العدو من حاستي البصر والسمع
06:05 GMT
06:29 GMT 16.06.2022
وكالة: وصول قادة إيطاليا وفرنسا وألمانيا إلى العاصمة كييف
أفادت وسائل إعلام إيطالية، صباح اليوم الخميس، بوصول كل من رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز إلى أوكرانيا.
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