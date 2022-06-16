https://arabic.sputniknews.com/20220616/تقارير-4-أشباح-متخفية-روسية-حيدت-الدفاعات-الأوكرانية-خبأت-في-بطنها-قاتل-الرادارات-1063718730.html

تقارير: 4 "أشباح متخفية" روسية حيدت الدفاعات الأوكرانية خبأت في بطنها "قاتل الرادارات"

تقارير: 4 "أشباح متخفية" روسية حيدت الدفاعات الأوكرانية خبأت في بطنها "قاتل الرادارات"

سلطت تقارير غربية الضوء على الدور الكبير الذي نفذته إحدى أقوى المقاتلات على وجه الأرض، والتي تشتهر بقدرتها الفريدة على التخفي في ظروف الحرب القاسية. 16.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-16T13:51+0000

2022-06-16T13:51+0000

2022-06-16T13:51+0000

رصد عسكري

روسيا

العالم

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وأشارت التقارير إلى أن روسيا استخدمت فقط 4 مقاتلات فقد بهدف تحييد أنظمة الدفاع الجوري الأوكرانية، حيث نفذت المهمة بنجاح دون أن تستطيع الرادارات رصدها.ونشرت صحيفة "ميلتاري واتش" المتخصصة بالسلاح والعتاد العسكري، تقريرا أشارت فيه إلى هذه المهمة الكبيرة، مؤكدة أن المقاتلة الروسية "سو-57" من الجيل الخامس، تم تطويرها لتكون قادرة على تدمير أنظمة الدفاعات الجوية، حيث زودت بقدرات فريدة تجعلها قادرة على التخفي بالإضافة إلى دعمها بأنظمة دفاعية تعمل بالليزر والتي تجعل من الصعب استهدافها بالرادار والأسلحة الموجهة.الشبح المتخفي يستطيع تنفيذ "حرب إلكترونية" ونوهت المجلة إلى أن المقاتلة الروسية الشبح "مزودة بـ6 رادارات مصفوفة ممسوحة ضوئيا وإلكترونيا تعمل في نطاقات موجية مختلفة، مما يوفر ليس فقط وعيا (رؤية) هائلا بالحالة المحيطة، بل تمنحها القدرة على تتبع ما يصل إلى 60 هدفا في وقت واحد.بالإضافة إلى ذلك تقدم هذه الرادارات الفريدة خيارات واسعة النطاق لتنفيذ حرب الإلكترونية المثالية قادرة على قمع الدفاعات الجوية لدى العدو، وهي مزودة بأنظمة تستطيع مواجهة حتى أكثر الأنظمة حداثة في العالم الموجودة في الحرب الإلكترونية.واعتبرت المجلة أنه على الرغم من نشر الكثير من أنواع الصواريخ المضادة والدفاعات الجوية في أوكرانيا، إلا أن أجهزة "التعمية" أو "التخفي" التي تتمتع بها الطائرة، تجعل من احتمالات استهدافها منخفضة جدا، حيث لا تترك خلفها أي توقيع راداري، بالإضافة إلى قدرتها الفائقة على المناورة التي تجنبها الصواريخ المضادة.خبأت في بطنها "قاتل الرادارات"وأكد المقال أن المقاتلة "سو-57"، لا تزال المقاتلة الوحيدة من جيلها التي شنت هجمات تتجاوز مدى الرؤية خلال المعارك، وهي المقاتلة الوحيدة من الجيل الخامس ذات الوزن الثقيل التي تم تأكيد قدرتها على نشر صواريخ كروز أو صواريخ مضادة للإشعاعات.بالإضافة إلى كل ذلك، تستطيع المقاتلة الروسية حمل ترسانة من الأسلحة، التي تختبئ في بطن الطائرة، بهدف تجنب رصها من قبل الرادارات، حيث تخفي بداخله صواريخ (Kh-58UShK ) المضادة للرادارت.4 مقاتلات فقط نفذت مهمة ضخمةوكان مصدر خاص لوكالة "سبوتنيك" قد ذكر في وقت سابق: "قامت القوات الجوية الروسية في إطار العملية العسكرية الخاصة بالبحث عن وسائط للدفاع الجوي في أوكرانيا، ودمرتها باستخدام مجموعة متناسقة من مقاتلات "سو-57" تضم أربع طائرات".وأشار إلى أن الطائرات شكلت وحدة معلوماتية واحدة مما زاد فعاليتها إثناء البحث عن أهداف وتدميرها. كما تمكنت طائرات "سو-57" من تأكيد قدرتها على التخفي بسبب انخفاض بصمتها الرادارية.وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنها تهدف إلى توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي منها تحرير منطقة دونباس.

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رصد عسكري, روسيا, العالم