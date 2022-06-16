https://arabic.sputniknews.com/20220616/توم-هانكس-يصرخ-في-معجبين-بعد-أن-تسببوا-في-تعثر-زوجته-فيديو-1063733127.html

توم هانكس يصرخ في معجبين بعد أن تسببوا في تعثر زوجته... فيديو

توم هانكس يصرخ في معجبين بعد أن تسببوا في تعثر زوجته... فيديو

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطعا مصورا للنجم الأمريكي، توم هانكس، ‏وهو ينفعل غاضبا على معجبين بعد أن تسببوا في تعثر زوجته أثناء... 16.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-16T16:16+0000

2022-06-16T16:16+0000

2022-06-16T16:16+0000

مجتمع

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ويُظهر الفيديو هانكس وهو يطلب من المعجبين غاضبا أن يتراجعوا، بعد أن كادوا يسقطوا زوجته الممثلة الأمريكية، ريتا ويلسون، أرضا، خلال مغادرتهما مطعما في مدينة نيويورك.وفي الفيديو، يحاول بعض أفراد الحشد الذي يسير بسرعة خلف توم هانكس وزوجته أن يلتقط صورة "سيلفي" معهما، ولكن عندما تتعثر ريتا ويلسون نتيجة تعرضها للدفع عن طريق الخطأ من قبل بعض أعضاء المجموعة، تستدير وتقول بحزم لأحد المعجبين أن "يتوقف عن ذلك".وفورا يستدير توم هانكس غاضبا لمواجهة المعجبين، ويرفع يديه في الهواء ويصرخ: "هذه زوجتي"، ثم يسب وينظر إلى المجموعة بغضب، قبل أن يضيف: "ابتعدوا عن زوجتي"، ثم يغادر الزوجان المشهد في سيارة تنتظرهما.بعد ذلك، يمكن سماع بعض الأشخاص في الفيديو، وهم يقولون للممثل الأمريكي: "نأسف على ذلك يا توم".وفي حين أن توم هانكس لم يشتبك جسديا مع أي من المعجبين، إلا أنه ثاني ممثل من هوليوود يأتي علنا للدفاع عن زوجته خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بعد مشادة الممثل الأمريكي، ويل سميث، مع كريس روك في حفل توزيع جوائز أوسكار، عندما صفعه على الهواء مباشرة بعد أن سخر من إطلالة زوجته.ويقوم توم هانكس حاليا بالترويج لأحدث أفلامه السينمائية "إلفيس"، والذي يلعب فيه دور الكولونيل توم باركر، مدير أعمال مغني الروك الأمريكي الراحل، إلفيس بريسلي.

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